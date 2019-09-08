Новый депутат Заксобрания Ямала обогнал по популярности сенатора

Елена Зленко в 2015 году набрала голосов меньше, чем Денисов в 2019 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Единоросса Алексея Денисова на довыборах в Заксобрание ЯНАО поддержали, по данным экзитполов, 55% избирателей. При этом его предшественница на посту депутата окружного парламента, ямальский сенатор Елена Зленко набрала в 2015 году 38,59%. Такой успех Денисова связан с его профессиональной деятельностью, считает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

«Кто Алексей Денисов по профессии? Акушер-гинеколог, а Елена Зленко — профессиональный политик. То есть Алексей Денисов — это тот человек, через чьи руки прошла добрая часть жителей Салехарда. Это человек достаточно известный, популярный в городе. Поэтому я тут не усматриваю ничего экстраординарного. Елена Геннадьевна [Зленко] тоже человек очень уважаемый, но она профессиональный политик и управленец. А к ним, соответственно, симпатий меньше у населения», — сказал политолог. При этом он отметил, что, если бы Денисов был, например, стоматологом, то результаты были бы не такие выдающиеся.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по результатам экзитполов, второе место на выборах в Заксобрание ЯНАО заняла Елена Смирных (ЛДПР), у нее 17% голосов. Кандидат от КПРФ Людмила Журавлева набрала 13%, справедливоросс Евгений Соколов получил 10%. Меньше других кандидатов набрал руководитель «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк — 6%. Забродин не стал комментировать эти данные, предложив дождаться официальных итогов.