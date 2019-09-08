Новые официальные данные с выборов губернатора Челябинской области, кандидат от КПРФ набирает очки

Подсчет голосов на выборах в Челябинской области продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

По данным системы ГАС «Выборы», после обработки 13,41% протоколов на выборах губернатора Челябинской области врио главы региона Алексей Текслер набирает 71,38%. У кандидата от КПРФ Константина Нациевского 12,01%, что чуть выше после обработки 0,48% протоколов.

На третьем месте депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), который показывает 8,27%, на четвертом экс-омбудсмен Алексей Севастьянов («Гражданская сила») — 2,53%, у Сергея Смышляева («Родина») — 2, 65%.

Эти данные максимально приближены к данным экзитполов, озвученным после закрытия избирательных участков.

По состоянию на 19:30, явка на выборах губернатора составляет 42,35%. По прогнозам итоговая явка чуть превысит явку на выборах главы региона в 2014 году.