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Губернатор Решетников на несколько дней покинет Пермский край. В его программе — Европа и Москва

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Встреча губернатора Максима Решетникова с главврачами пермских больниц по поводу развития системы здравоохранения. Пермь, портрет, решетников максим
Максим Решетников посетит Ганновер и выступит на форуме в МосквеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников на этой неделе посетит Москву и Ганновер. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

В понедельник Решетников отправился в Ганновер (Нижняя Саксония, Германия). Здесь он возглавит бизнес-миссию при участии пермских предприятий. Пермский край будет представлен в Ганновере во второй раз за год. В апреле свою продукцию на международной выставке там презентовали компании IT-сектора и автоматизации, роботостроения, легкой промышленности и других сфер.

В четверг губернатор Прикамья выступит на Московском финансовом форуме. Он заявлен в качестве спикера на сессии «Производительность труда как образ мышления». За день до этого Максим Решетников проведет заседание краевого правительства, где обсудит реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда».

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