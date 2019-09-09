Максим Решетников посетит Ганновер и выступит на форуме в Москве Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников на этой неделе посетит Москву и Ганновер. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

В понедельник Решетников отправился в Ганновер (Нижняя Саксония, Германия). Здесь он возглавит бизнес-миссию при участии пермских предприятий. Пермский край будет представлен в Ганновере во второй раз за год. В апреле свою продукцию на международной выставке там презентовали компании IT-сектора и автоматизации, роботостроения, легкой промышленности и других сфер.

В четверг губернатор Прикамья выступит на Московском финансовом форуме. Он заявлен в качестве спикера на сессии «Производительность труда как образ мышления». За день до этого Максим Решетников проведет заседание краевого правительства, где обсудит реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда».