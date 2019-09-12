В ХМАО станет дороже ремонтировать дома

Чинить старые дома в Югре будут дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорский фонд капитального ремонта пролоббировал увеличение стоимости некоторых видов работ. Теперь чинить дома в Югре станет дороже. С соответствующим постановлением правительства ХМАО ознакомилось «URA.RU».

«В ходе реализации программы капремонта возникали ситуации, когда установленная стоимость работ по капремонту не позволяла запланировать и выполнить весь комплекс работ. Ситуация создает социальную напряженность и требует нормативного разрешения», — написано в справке к постановлению правительства.

Судя по документу, размещенному на сайте госорганов ХМАО, размер предельной стоимости капремонта может быть увеличен для бывших общежитий, домов со встроенными помещениями и мансардными крышами. По словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Ильи Кима, изменения тарифа не коснутся жителей: нововведения носят «технический характер» и не отразятся в платежках югорчан.

Источник «URA.RU» в правительстве ХМАО считает, что изменения в среднесрочной перспективе коснутся людей. «Так не бывает, что расходы на ремонт увеличиваются, а тарифы жителей не растут. Их можно сдерживать, но стоимость материалов растет, учитывается инфляция. Тариф вырастет, но когда — сложно сказать. А это, возможно, первый этап», — делится мнением собеседник.

Ранее «URA.RU» писало, что генеральному директору фонда капремонта Югры Елене Дарибабиной пришлось ночью записывать видеообращения к жителям Югры, в котором она извинялась за ошибки в работе регионального оператора.