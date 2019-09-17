На Урале психбольной нанес племяннику 40 ударов ножом

Чкаловский суд Екатеринбурга накануне решил судьбу жителя Екатеринбурга, который в приступе безумия убил своего племянника. Трагедия произошла в ноябре 2018 в поселке Рудный, где проживал убийца — 17-летний родственник приехал к нему в гости.
«У мужчины ввиду психического расстройства возникло желание убить племянника. Взяв кухонный нож, он нанес молодому человеку более 40 ударов», — рассказали «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области.
Убийцу задержали, год шло следствие. Однако психиатры пришли к выводу, что мужчина не может осознавать свои действия, в результате суд решил применить к нему «принудительные меры медицинского характера». «Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил его на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в облпрокуратуре.