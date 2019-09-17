Археологи обнаружили на территории Зеленой рощи в Екатеринбурге старинное монастырское кладбище, имеющее историческую ценность, сообщили в пресс-службе свердловского управления госохраны объектов культурного наследия. Теперь мэрии города нужно проводить реконструкцию парка так, чтобы сохранить выявленный объект, а значит придется менять проект.
В управлении рассказали, что кладбище относится к XIX — началу XX веков. Его обнаружили специалисты «Первой архитектурно-производственной мастерской», изучив генплан 1856 года. Согласно документу, захоронения были расположены вокруг собора Александра Невского в пределах монастырской ограды Ново-Тихвинского женского монастыря.
«Кладбище постепенно разрасталось, оно распространилось во второй половине ХIХ — начале ХХ века на всю северную часть монастыря, и вышло за его пределы к западу, — сообщили в ведомстве. — Несмотря на наличие кладбища южная часть Монастырской рощи (позднее Зеленая Роща) использовалась для отдыха горожан».
Оперативно дозвониться до пресс-службы мэрии Екатеринбурга не удалось.
Админстрация Екатеринбурга весной объявила конкурс на реконструкцию «Зеленой рощи» более чем за 160 млн рублей. Против работ выступили местные эко-активисты. Им не понравилась идея вырубить около 230 деревьев ради благоустройства. Также общественники указывали, что на месте парка находится старинное кладбище.