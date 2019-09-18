17 сентября 2019

Петросян посоветовал россиянам посетить Мулен Руж

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Клипарт. Страница Евгения Петросяна в Instagram. Екатеринбург, петросян евгений
Комик воодушевлен французской хореографиейФото: страница Евгения Петросяна в Instagram @petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян посетил классическое кабаре Парижа «Мулен Руж». Своим восторгом он поделился с подписчиками в социальных сетях и посоветовал всем россиянам тоже побывать в этом месте.

«Очень советую нашим посещать это легендарное место. Это то, что я называю «брызгами шампанского», — написал Петросян в своем Instagram. Также комик отметил, что номера соответствуют международному уровню. «Великолепный балет поражает своей массовостью, богатыми костюмами, талантливой хореографией», — добавил артист.

В Париже Петросян пребывает не один, а вместе с возлюбленной — своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В столицу Франции пара наведалась в честь 74-го дня рождения комика.

«Мулен Руж» — самое популярное классическое кабаре в Париже, одна из достопримечательностей французской столицы. Расположено здание на бульваре Клиши, в квартале красных фонарей. Постройка датируется 1889 годом.

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Репортаж о дне вчерашнем. В городе, который я увидел и не умер. Конечно, я побежал на Монмартр с целью поклониться Великому Собору и увидеть там традиционное многочисленное количество художников, как продающих свои картины, так и рисующих. Но, увы, художников, как будто-то, и не было. Видимо, разогнали. Зато увидел огромное количество неопрятных шаромыжников, которые сновали между толпами туристов, пытаясь им всучить свою продукцию. Поэтому, пришлось побыстрее смотаться оттуда. Вечером сходили на представление в знаменитый Мулен Руж. Представление мне очень понравилось - красочное, бурлящее... это то, что я называю «брызгами шампанского». Очень советую нашим посещать это легендарное место. Я подозревал, что оно эксплуатируется «по накату», и уже утратило былой блеск, но, к счастью, мои подозрения не подтвердились. Я очень рад! Четыре оригинальных номера международного класса, великолепный балет, поражающий своей массовостью, синхроном, красочными богатыми костюмами, талантливой хореографией. За день прошёл 12 километров, так подсчитал телефон. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #париж

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

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