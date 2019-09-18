Петросян посоветовал россиянам посетить Мулен Руж

Комик воодушевлен французской хореографией Фото: страница Евгения Петросяна в Instagram @petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян посетил классическое кабаре Парижа «Мулен Руж». Своим восторгом он поделился с подписчиками в социальных сетях и посоветовал всем россиянам тоже побывать в этом месте.

«Очень советую нашим посещать это легендарное место. Это то, что я называю «брызгами шампанского», — написал Петросян в своем Instagram. Также комик отметил, что номера соответствуют международному уровню. «Великолепный балет поражает своей массовостью, богатыми костюмами, талантливой хореографией», — добавил артист.

В Париже Петросян пребывает не один, а вместе с возлюбленной — своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В столицу Франции пара наведалась в честь 74-го дня рождения комика.

«Мулен Руж» — самое популярное классическое кабаре в Париже, одна из достопримечательностей французской столицы. Расположено здание на бульваре Клиши, в квартале красных фонарей. Постройка датируется 1889 годом.