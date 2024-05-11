В МИД заявили об использовании британского оружия против регионов России

11 мая 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Британия стремится за счет помощи ВСУ показать свою значимость в НАТО, считают в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют британское вооружение для нападений на территории России. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — заявил Беляев в интервью ТАСС. По его словам, недавнее объявление Великобританией о выделении дополнительных денег на военную помощь Украине является стремлением Лондона подчеркнуть свою лидирующую роль в НАТО и Европе. Ранее главком ВС Британии, адмирал Тони Радакин заявил, что новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины используют британское вооружение для нападений на территории России. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — заявил Беляев в интервью ТАСС. По его словам, недавнее объявление Великобританией о выделении дополнительных денег на военную помощь Украине является стремлением Лондона подчеркнуть свою лидирующую роль в НАТО и Европе. Ранее главком ВС Британии, адмирал Тони Радакин заявил, что новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.