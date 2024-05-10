Михаил Мишустин заявил, что основой работы Правительства в ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию

Михаил Мишустин заявил, что основой работы Правительства в ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме 10 мая утвердили нового премьер-министра России. Михаил Мишустин вновь занял пост Председателя Правительства страны — депутаты государственной думы утвердили его кандидатуру на следующий срок, а указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. О том, как проходило заседание Госдумы, где выбирали премьер-министра — в фоторепортаже URA.RU.

Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Он заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей для России, поэтому Правительство должно уделять этой сфере особое внимание.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Мишустин на посту премьера отработал безукоризненно и делал это в условиях проведения СВО. Он добавил, что фракция поддерживает его кандидатуру на пост Председателя Правительства России.