Как Госдума выбрала нового премьер-министра. Фоторепортаж

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства РФ
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что основой работы Правительства в ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию Фото:
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В Госдуме 10 мая утвердили нового премьер-министра России. Михаил Мишустин вновь занял пост Председателя Правительства страны — депутаты государственной думы утвердили его кандидатуру на следующий срок, а указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. О том, как проходило заседание Госдумы, где выбирали премьер-министра — в фоторепортаже URA.RU.

Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Он заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения.
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей для России, поэтому Правительство должно уделять этой сфере особое внимание.
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.
Фото:
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Мишустин на посту премьера отработал безукоризненно и делал это в условиях проведения СВО. Он добавил, что фракция поддерживает его кандидатуру на пост Председателя Правительства России.
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Мишустин заявил, что Россия не будет ограничивать деятельность отечественных компаний за рубежом и не введет ограничения для зарубежных предпринимателей в РФ.
Фото:
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев подчеркнул, что качество управления имеет более важное значение, чем количество денежных средств, вложенных в определенные области.
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва
За утверждение Михаила Мишустина на пост премьера проголосовало 375 депутатов.
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В Госдуме 10 мая утвердили нового премьер-министра России. Михаил Мишустин вновь занял пост Председателя Правительства страны — депутаты государственной думы утвердили его кандидатуру на следующий срок, а указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. О том, как проходило заседание Госдумы, где выбирали премьер-министра — в фоторепортаже URA.RU.
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