Группировка войск «Восток» нанесла поражение Вооруженным силам Украины около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«„Восток“ нанесла поражение живой силе и технике 123-1 бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил Гордеев, передает ТАСС. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Crub и буксируемая гаубица M777.
Ранее армия РФ окружила бойцов ВСУ в ДНР на окраине Красногоровки. Проходила зачистка, пути отхода контролировались российскими войсками.
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