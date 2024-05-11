Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ у Старомайорского

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Вооруженные силы России нанесли поражение ВСУ около села Старомойское ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Восток» нанесла поражение Вооруженным силам Украины около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«„Восток“ нанесла поражение живой силе и технике 123-1 бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил Гордеев, передает ТАСС. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Crub и буксируемая гаубица M777.

Ранее армия РФ окружила бойцов ВСУ в ДНР на окраине Красногоровки. Проходила зачистка, пути отхода контролировались российскими войсками.

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Группировка войск «Восток» нанесла поражение Вооруженным силам Украины около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «„Восток“ нанесла поражение живой силе и технике 123-1 бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил Гордеев, передает ТАСС. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Crub и буксируемая гаубица M777. Ранее армия РФ окружила бойцов ВСУ в ДНР на окраине Красногоровки. Проходила зачистка, пути отхода контролировались российскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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