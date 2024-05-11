ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР: что известно о погибших и разрушениях

Число погибших в результате атак ВСУ по нефтебазе в ЛНР достигло трех

11 мая 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

В результате удара погибли три человека, а пострадали семь (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по нефтебазе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), есть погибшие и пострадавшие. Главное к этому часу — в материале URA.RU. В ЛНР загорелась нефтебаза после атаки ВСУ Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате чего начался пожар в районе нефтебазы, об этом сообщили экстренные службы. Позже информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы, которые принимают все необходимые меры по ликвидации возгорания и минимизации последствий. Удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР, предварительно, был нанесен ВСУ с использованием кассетных боеприпасов, сообщили в оперативных службах, передает ТАСС. Там уточнили, что четыре дома загорелись от удара ВСУ. Сколько человек погибли и пострадали Глава региона Леонид Пасечник заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители. По предварительной информации, погиб один человек, а пострадали шесть человек, они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Пострадавшими являются работники нефтебазы и жители из находящихся рядом с базой домов. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что количество погибших в результате обстрела нефтебазы увеличилось до трех. Она добавила, что пострадали семь человек, в том числе ребенок. По ее словам четверо из них в тяжелом состоянии. «У всех минно-взрывные травмы», — уточнила министр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по нефтебазе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), есть погибшие и пострадавшие. Главное к этому часу — в материале URA.RU. Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате чего начался пожар в районе нефтебазы, об этом сообщили экстренные службы. Позже информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы, которые принимают все необходимые меры по ликвидации возгорания и минимизации последствий. Удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР, предварительно, был нанесен ВСУ с использованием кассетных боеприпасов, сообщили в оперативных службах, передает ТАСС. Там уточнили, что четыре дома загорелись от удара ВСУ. Глава региона Леонид Пасечник заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители. По предварительной информации, погиб один человек, а пострадали шесть человек, они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Пострадавшими являются работники нефтебазы и жители из находящихся рядом с базой домов. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что количество погибших в результате обстрела нефтебазы увеличилось до трех. Она добавила, что пострадали семь человек, в том числе ребенок. По ее словам четверо из них в тяжелом состоянии. «У всех минно-взрывные травмы», — уточнила министр.