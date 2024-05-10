10 мая 2024

Антонов назвал новую помощь США Украине реакцией на успехи ВС РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий,  stock
США признают героические успехи российских военных, заявил Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая партия военной помощи США Украине является реакцией на успехи ВС РФ на фронте. Об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

«Очередная поставка помощи Украине со стороны США является реакцией на успехи российской армии на поле боя», — заявил Антонов в беседе с журналистами. Он отметил, что США признают героические успехи российских военных. при этом он отметил, что Вашингтон замалчивает то, каким образом действительно Украина использует военную помощь со стороны Запада. По словам антонова, оружие, поставляемое США, направляют на разрушение гражданских объектов в РФ.

Ранее США заявили, что отправляют новый пакет помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. В Белом доме также отметили, что ВС РФ заметно подвигаются на фронте.

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Новая партия военной помощи США Украине является реакцией на успехи ВС РФ на фронте. Об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. «Очередная поставка помощи Украине со стороны США является реакцией на успехи российской армии на поле боя», — заявил Антонов в беседе с журналистами. Он отметил, что США признают героические успехи российских военных. при этом он отметил, что Вашингтон замалчивает то, каким образом действительно Украина использует военную помощь со стороны Запада. По словам антонова, оружие, поставляемое США, направляют на разрушение гражданских объектов в РФ. Ранее США заявили, что отправляют новый пакет помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. В Белом доме также отметили, что ВС РФ заметно подвигаются на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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