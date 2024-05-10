В России появилось новое почетное звание

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — говорится в
Согласно положению, опубликованному в документе, звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Среди достижений, за которые может быть получена награда — личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, а также обеспечение и защита избирательных прав.
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