10 мая 2024

В России появилось новое почетное звание

Путин ввел почетное звание — «Заслуженный работник избирательной системы РФ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ 10 мая Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — говорится в документе. Указ вступает в силу с 10 мая 2024 года.

Согласно положению, опубликованному в документе, звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Среди достижений, за которые может быть получена награда — личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, а также обеспечение и защита избирательных прав.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — говорится в документе. Указ вступает в силу с 10 мая 2024 года. Согласно положению, опубликованному в документе, звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Среди достижений, за которые может быть получена награда — личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, а также обеспечение и защита избирательных прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...