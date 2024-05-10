В России появилось новое почетное звание

Путин ввел почетное звание — «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

11 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ 10 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — говорится в документе . Указ вступает в силу с 10 мая 2024 года. Согласно положению, опубликованному в документе, звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Среди достижений, за которые может быть получена награда — личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, а также обеспечение и защита избирательных прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — говорится в документе. Указ вступает в силу с 10 мая 2024 года. Согласно положению, опубликованному в документе, звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Среди достижений, за которые может быть получена награда — личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, а также обеспечение и защита избирательных прав.