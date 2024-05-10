Аналитики спрогнозировали ослабление рубля к осени

«Известия»: рублю спрогнозировали ослабление к осени до 95 за доллар

11 мая 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Фактором давления на нацвалюту станет усиление геополитических рисков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс российской валюты к доллару к сентябрю будет колебаться в диапазоне 91—95 рублей. Такие данные следуют из консенсус-прогноза на основе ответов экспертов из ведущих финансовых институтов. «Российская валюта к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне 91,2—95,3 рубля <…> А евро и юаня — 98—102 и 12,6—13,1 рубля за единицу соответственно», — пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы экспертов. В частности, аналитик группы «Финам» Александр Потавин считает, что на курс окажет влияние ключевая ставка, сделки экспортеров по продаже валюты, а также действия Центробанка и Минфина на рынке. Как говорится в материале, летом поддержкой рубля станут цены на нефть, продление продажи валютной выручки экспортерами и жесткая политика Центробанка. Курс будет колебаться около 92 рублей за доллар, несмотря на спрос на отдых за границей. Другим фактором давления на нацвалюту станет усиление геополитических рисков и санкции на экспорт торгового баланса. Речь идет не только о сложностях с платежами, но и об ограничениях против проектов и экспорта металлов. Министерство экономического развития ранее запланировало, что рубль по отношению к доллару будет слабеть на 50 копеек каждый месяц до конца 2024 года. В декабре 2024 года курс составит около 98,1 рубля за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2025—2027 годы. В следующем году рубль также продолжит слабеть, но менее резко, сообщает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курс российской валюты к доллару к сентябрю будет колебаться в диапазоне 91—95 рублей. Такие данные следуют из консенсус-прогноза на основе ответов экспертов из ведущих финансовых институтов. «Российская валюта к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне 91,2—95,3 рубля <…> А евро и юаня — 98—102 и 12,6—13,1 рубля за единицу соответственно», — пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы экспертов. В частности, аналитик группы «Финам» Александр Потавин считает, что на курс окажет влияние ключевая ставка, сделки экспортеров по продаже валюты, а также действия Центробанка и Минфина на рынке. Как говорится в материале, летом поддержкой рубля станут цены на нефть, продление продажи валютной выручки экспортерами и жесткая политика Центробанка. Курс будет колебаться около 92 рублей за доллар, несмотря на спрос на отдых за границей. Другим фактором давления на нацвалюту станет усиление геополитических рисков и санкции на экспорт торгового баланса. Речь идет не только о сложностях с платежами, но и об ограничениях против проектов и экспорта металлов. Министерство экономического развития ранее запланировало, что рубль по отношению к доллару будет слабеть на 50 копеек каждый месяц до конца 2024 года. В декабре 2024 года курс составит около 98,1 рубля за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2025—2027 годы. В следующем году рубль также продолжит слабеть, но менее резко, сообщает телеканал 360.