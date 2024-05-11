Росстандарт готовит новые правила проверки качества топлива на заправках

11 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В Росстандарте нет актуальных данных по качеству топлива в стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России ведут разработку индикатора риска нарушений требований, чтобы можно было проводить проверки топлива на заправках без разрешения прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). «В настоящее время особое внимание уделяется вопросу разработки индикатора риска нарушения обязательных требований, который позволил бы проводить проверки в отношении организаций нефтепродуктообеспечения без обязанности доказать органам прокуратуры риск причинения тяжкого вреда жизни и здоровью. Что с учетом специфики надзора за качеством топлива является проблематичным», — заявили в Росстандарте. Новость по теме Россиян предупредили об увеличении цен на бензин Они отметили, что уже несколько лет в РФ не ведутся проверки качества бензина. «С 2020 года действует мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверки, в том числе на АЗС, практически не проводятся, за исключением „точечных“ по отдельным основаниям. Проведенная реформа государственного контроля и надзора поставила перед всеми контролирующими органами в первую очередь решение задач профилактики нарушения обязательных требований. Снижение числа проверок не только не повлекли за собой роста доли некачественного бензина на российских АЗС, но и сохранили тенденцию на „очищение“ рынка от суррогата», — подчеркнули в пресс-службе. Однако в надзорном органе не могут подтвердить данные выводы. «Стоит отметить, что в связи с мораторием на проверки АЗС, испытания топлива в аккредитованных испытательных лабораториях фактически не проводились, в связи с чем отсутствуют актуальные данные по качеству топлива в разрезе субъектов Российской Федерации, однако ранее проведенные надзорные мероприятия и осуществление профилактических мероприятий позволяют фиксировать тенденцию роста ответственности бизнеса в части поставок качественного топлива, что в свою очередь положительно влияет на ситуацию на отечественном топливном рынке», — объяснили в Росстандарте. По итогам проверок, проведенных в предыдущие годы, наиболее часто встречающимися нарушениями являлись: несоответствия автомобильного бензина и дизельного топлива по показателям «массовой доли серы»,

«Объемной доли бензола»,

«Объемной доли углеводородов»,

«Температуры вспышки в закрытом тигле»

«Предельной температуры фильтруемости». Ранее представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов рассказал, что качество топливо стремительно падает в России. По его словам, организация проводила проверки качества, но это не стало основанием для того, чтобы прокуратура и Росстандарт взяли проблему под свой контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ведут разработку индикатора риска нарушений требований, чтобы можно было проводить проверки топлива на заправках без разрешения прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). «В настоящее время особое внимание уделяется вопросу разработки индикатора риска нарушения обязательных требований, который позволил бы проводить проверки в отношении организаций нефтепродуктообеспечения без обязанности доказать органам прокуратуры риск причинения тяжкого вреда жизни и здоровью. Что с учетом специфики надзора за качеством топлива является проблематичным», — заявили в Росстандарте. Они отметили, что уже несколько лет в РФ не ведутся проверки качества бензина. «С 2020 года действует мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверки, в том числе на АЗС, практически не проводятся, за исключением „точечных“ по отдельным основаниям. Проведенная реформа государственного контроля и надзора поставила перед всеми контролирующими органами в первую очередь решение задач профилактики нарушения обязательных требований. Снижение числа проверок не только не повлекли за собой роста доли некачественного бензина на российских АЗС, но и сохранили тенденцию на „очищение“ рынка от суррогата», — подчеркнули в пресс-службе. Однако в надзорном органе не могут подтвердить данные выводы. «Стоит отметить, что в связи с мораторием на проверки АЗС, испытания топлива в аккредитованных испытательных лабораториях фактически не проводились, в связи с чем отсутствуют актуальные данные по качеству топлива в разрезе субъектов Российской Федерации, однако ранее проведенные надзорные мероприятия и осуществление профилактических мероприятий позволяют фиксировать тенденцию роста ответственности бизнеса в части поставок качественного топлива, что в свою очередь положительно влияет на ситуацию на отечественном топливном рынке», — объяснили в Росстандарте. По итогам проверок, проведенных в предыдущие годы, наиболее часто встречающимися нарушениями являлись: Ранее представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов рассказал, что качество топливо стремительно падает в России. По его словам, организация проводила проверки качества, но это не стало основанием для того, чтобы прокуратура и Росстандарт взяли проблему под свой контроль.