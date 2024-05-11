Актриса Настя Задорожная впервые станет мамой

Актриса Настя Задорожная рассказала о беременности в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Настя Задорожная, снявшаяся в комедиях «Любовь в большом городе 2» и «Если бы да кабы», объявила о своей первой беременности. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), опубликовав фотографию с округлившимся животом.

«Делом занята, не отвлекайте», — написала Настя в описании к своему посту. Подтверждая этим, что именно беременность была причиной ее недавнего отсутствия в социальных сетях.

В 2020 году Задорожная вышла замуж за мужчину по имени Владимир, работающего в IT-индустрии. Пара познакомилась в аэропорту и быстро нашла общий язык. Актриса активно делилась подробностями своей личной жизни с поклонниками в соцсети.