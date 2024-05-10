10 мая 2024

Пострадавший рассказал, как выбрался из утонувшего в Петербурге автобуса

Пострадавший в аварии в Питере: двигался по поручням, но потерял сознание
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший пытался выбить окна в автобусе ногами (фото из архива) Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев, который находился в пассажирском автобусе, упавшем в реку Мойку с Поцелуева моста рассказал, как смог выбраться наружу. Мужчина прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням, но потерял сознание, цитирует его слова пресс-служба администрации губернатора.

«Мы сидели вторые от входа (Александр находился в автобусе вместе с женой — прим. URA.RU)… Я пытался выбить ногами стекла, потом прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха <…> После начал по поручням двигаться вперед, но потерял сознание. Далее резкий свет — и меня вытаскивают…», — рассказал пассажир.

По словам мужчины, его спасли «дагестанцы». Сейчас он чувствует себя «нормально», но переживает о жене, о которой ничего не известно.

Пассажирский автобус в Санкт-Петербурге 10 мая упал воду. Водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате ЧП погибли семь человек, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Следственный комитет России.

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Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев, который находился в пассажирском автобусе, упавшем в реку Мойку с Поцелуева моста рассказал, как смог выбраться наружу. Мужчина прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням, но потерял сознание, цитирует его слова пресс-служба администрации губернатора. «Мы сидели вторые от входа (Александр находился в автобусе вместе с женой — прим. URA.RU)… Я пытался выбить ногами стекла, потом прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха <…> После начал по поручням двигаться вперед, но потерял сознание. Далее резкий свет — и меня вытаскивают…», — рассказал пассажир. По словам мужчины, его спасли «дагестанцы». Сейчас он чувствует себя «нормально», но переживает о жене, о которой ничего не известно. Пассажирский автобус в Санкт-Петербурге 10 мая упал воду. Водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате ЧП погибли семь человек, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Следственный комитет России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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