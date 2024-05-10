Пострадавший рассказал, как выбрался из утонувшего в Петербурге автобуса

Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев, который находился в пассажирском автобусе, упавшем в реку Мойку с Поцелуева моста рассказал, как смог выбраться наружу. Мужчина прислонялся к потолку, чтобы собрать остатки воздуха и двигался по поручням, но потерял сознание, цитирует его слова пресс-служба администрации губернатора.
«Мы сидели вторые от входа (Александр находился в автобусе вместе с женой — прим. URA.RU)… Я пытался выбить ногами стекла, потом прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха <…> После начал по поручням двигаться вперед, но потерял сознание. Далее резкий свет — и меня вытаскивают…», — рассказал пассажир.
По словам мужчины, его спасли «дагестанцы». Сейчас он чувствует себя «нормально», но переживает о жене, о которой ничего не известно.
Пассажирский автобус в Санкт-Петербурге 10 мая упал воду. Водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате ЧП погибли семь человек, сообщает
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