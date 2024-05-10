Армией России впервые уничтожен НАТОвский гибрид FrankenSAM

11 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ все чаще уничтожает новую технику НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе СВО впервые ВС РФ уничтожили гибрид FrankenSAM производства НАТО. Об этом сообщили военкоры. «А вот на этом видео, к сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК „Бук-М1“, которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow. И это уже не макет», — цитирует вражеские информационные ресурсы telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации этих ресурсов, установку прозвали FankenSAM из-за того, что она совмещает в себе вооружение западных и советских разработок. На фронте эту установку уничтожили впервые. В зоне СВО 15 апреля впервые уничтожили Британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара», пишет телеканал 360 . Станцию РЭБ удалось поразить в ходе контрбатарейной борьбы. В процессе ВС России также нанесли успешные удары по американской 155-милимметровой самоходной артиллерийской установке М109 Paladin, САУ «Акация» и «Гвоздика», трем гаубицам Д-30 и гаубице М102 производства США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе СВО впервые ВС РФ уничтожили гибрид FrankenSAM производства НАТО. Об этом сообщили военкоры. «А вот на этом видео, к сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК „Бук-М1“, которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow. И это уже не макет», — цитирует вражеские информационные ресурсы telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации этих ресурсов, установку прозвали FankenSAM из-за того, что она совмещает в себе вооружение западных и советских разработок. На фронте эту установку уничтожили впервые. В зоне СВО 15 апреля впервые уничтожили Британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара», пишет телеканал 360. Станцию РЭБ удалось поразить в ходе контрбатарейной борьбы. В процессе ВС России также нанесли успешные удары по американской 155-милимметровой самоходной артиллерийской установке М109 Paladin, САУ «Акация» и «Гвоздика», трем гаубицам Д-30 и гаубице М102 производства США.