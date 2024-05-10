10 мая 2024

Армией России впервые уничтожен НАТОвский гибрид FrankenSAM

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато
ВС РФ все чаще уничтожает новую технику НАТО Фото:
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В ходе СВО впервые ВС РФ уничтожили гибрид FrankenSAM производства НАТО. Об этом сообщили военкоры.

«А вот на этом видео, к сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК „Бук-М1“, которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow. И это уже не макет», — цитирует вражеские информационные ресурсы telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации этих ресурсов, установку прозвали FankenSAM из-за того, что она совмещает в себе вооружение западных и советских разработок. На фронте эту установку уничтожили впервые.

В зоне СВО 15 апреля впервые уничтожили Британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара», пишет телеканал 360. Станцию РЭБ удалось поразить в ходе контрбатарейной борьбы. В процессе ВС России также нанесли успешные удары по американской 155-милимметровой самоходной артиллерийской установке М109 Paladin, САУ «Акация» и «Гвоздика», трем гаубицам Д-30 и гаубице М102 производства США.

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В ходе СВО впервые ВС РФ уничтожили гибрид FrankenSAM производства НАТО. Об этом сообщили военкоры. «А вот на этом видео, к сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК „Бук-М1“, которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow. И это уже не макет», — цитирует вражеские информационные ресурсы telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации этих ресурсов, установку прозвали FankenSAM из-за того, что она совмещает в себе вооружение западных и советских разработок. На фронте эту установку уничтожили впервые. В зоне СВО 15 апреля впервые уничтожили Британскую гаубицу L-119 и станцию РЭБ «Хмара», пишет телеканал 360. Станцию РЭБ удалось поразить в ходе контрбатарейной борьбы. В процессе ВС России также нанесли успешные удары по американской 155-милимметровой самоходной артиллерийской установке М109 Paladin, САУ «Акация» и «Гвоздика», трем гаубицам Д-30 и гаубице М102 производства США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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