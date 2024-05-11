Стало известно, как быстрый прием пищи приводит к ожирению

Daily Mail: быстрый прием пищи мешает выработке гормона сытости GLP-1
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Употребление пищи второпях приводит к увеличению веса в долгосрочной перспективе
Употребление пищи второпях приводит к увеличению веса в долгосрочной перспективе Фото:

Быстрые приемы пищи негативно сказываются на выработке гормонов, подавляющих чувство насыщения, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), что в конечном итоге приводит к ожирению. Подобный режим питания также провоцирует нежелательные скачки сахара в крови, предупредил британский врач Майкл Мосли.

«В среднем, пище требует порядка 30-40 минут, чтобы попасть из желудка в тонкий кишечник, где расположены рецепторы, которые высвобождают гормон GLP-1. Именно он передает мозгу сигнал, что голод удовлетворен. Если есть слишком быстро — избыточное количество калорий усвоится прежде, чем человек почувствует насыщение», — подчеркнул Майкл Мосли в беседе с Daily Mail. Из-за этого быстрые приемы пищи приводят к увеличению веса.

По словам врача, у людей, которые едят быстро, может резко повысится концентрация сахара в крови. Увеличение уровня глюкозы — это нормальная реакция организма на еду, однако при размеренном насыщении процесс занимает больше времени, добавил Мосли.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева рассказала о самой вредной пище, от которой набирают вес. По ее мнение, для фигуры вредны фастфуд, газированная вода и мучное.

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Быстрые приемы пищи негативно сказываются на выработке гормонов, подавляющих чувство насыщения, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), что в конечном итоге приводит к ожирению. Подобный режим питания также провоцирует нежелательные скачки сахара в крови, предупредил британский врач Майкл Мосли. «В среднем, пище требует порядка 30-40 минут, чтобы попасть из желудка в тонкий кишечник, где расположены рецепторы, которые высвобождают гормон GLP-1. Именно он передает мозгу сигнал, что голод удовлетворен. Если есть слишком быстро — избыточное количество калорий усвоится прежде, чем человек почувствует насыщение», — подчеркнул Майкл Мосли в беседе с Daily Mail. Из-за этого быстрые приемы пищи приводят к увеличению веса. По словам врача, у людей, которые едят быстро, может резко повысится концентрация сахара в крови. Увеличение уровня глюкозы — это нормальная реакция организма на еду, однако при размеренном насыщении процесс занимает больше времени, добавил Мосли. Ранее гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева рассказала о самой вредной пище, от которой набирают вес. По ее мнение, для фигуры вредны фастфуд, газированная вода и мучное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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