Стало известно, как быстрый прием пищи приводит к ожирению

Daily Mail: быстрый прием пищи мешает выработке гормона сытости GLP-1

11 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Употребление пищи второпях приводит к увеличению веса в долгосрочной перспективе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Быстрые приемы пищи негативно сказываются на выработке гормонов, подавляющих чувство насыщения, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), что в конечном итоге приводит к ожирению. Подобный режим питания также провоцирует нежелательные скачки сахара в крови, предупредил британский врач Майкл Мосли. «В среднем, пище требует порядка 30-40 минут, чтобы попасть из желудка в тонкий кишечник, где расположены рецепторы, которые высвобождают гормон GLP-1. Именно он передает мозгу сигнал, что голод удовлетворен. Если есть слишком быстро — избыточное количество калорий усвоится прежде, чем человек почувствует насыщение», — подчеркнул Майкл Мосли в беседе с Daily Mail. Из-за этого быстрые приемы пищи приводят к увеличению веса. По словам врача, у людей, которые едят быстро, может резко повысится концентрация сахара в крови. Увеличение уровня глюкозы — это нормальная реакция организма на еду, однако при размеренном насыщении процесс занимает больше времени, добавил Мосли. Ранее гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева рассказала о самой вредной пище, от которой набирают вес. По ее мнение, для фигуры вредны фастфуд, газированная вода и мучное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Быстрые приемы пищи негативно сказываются на выработке гормонов, подавляющих чувство насыщения, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), что в конечном итоге приводит к ожирению. Подобный режим питания также провоцирует нежелательные скачки сахара в крови, предупредил британский врач Майкл Мосли. «В среднем, пище требует порядка 30-40 минут, чтобы попасть из желудка в тонкий кишечник, где расположены рецепторы, которые высвобождают гормон GLP-1. Именно он передает мозгу сигнал, что голод удовлетворен. Если есть слишком быстро — избыточное количество калорий усвоится прежде, чем человек почувствует насыщение», — подчеркнул Майкл Мосли в беседе с Daily Mail. Из-за этого быстрые приемы пищи приводят к увеличению веса. По словам врача, у людей, которые едят быстро, может резко повысится концентрация сахара в крови. Увеличение уровня глюкозы — это нормальная реакция организма на еду, однако при размеренном насыщении процесс занимает больше времени, добавил Мосли. Ранее гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева рассказала о самой вредной пище, от которой набирают вес. По ее мнение, для фигуры вредны фастфуд, газированная вода и мучное.