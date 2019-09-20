В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ-СИНХ) после громкого гей-скандала прошла акция мира, но она уже привела к насмешкам среди студентов. Поводом для шуток стали значки с изображением голубей, их несколько мужчин раздавали днем на входе в вуз, сообщил «URA.RU» читатель.
«Акция посвящена наступающему Дню мира 21 сентября, но у студентов значки вызывают другие ассоциации. Тех, кто цепляет на себя эти символы, в шутку называют „голубками“», — рассказал в беседе с «URA.RU» один из студентов.
Собеседник агентства поделился фотографией значка. Он выполнен в белом и голубом цветах. По центру изображен символ мира — белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Над ним надпись: «Формула мира». В пресс-службе вуза для комментария попросили сделать письменный запрос.
Ранее руководство УрГЭУ едва не отчислило одного из первокурснков, заподозрив его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Учащийся рассказал журналистам, что проректор вуза Роман Краснов потребовал от него забрать документы из университета, так как он «порочит имя института», участвуя в группах с ЛГБТ-тематикой в соцсетях. Позже в УрГЭУ заявили, что на самом деле не хотели отчислять студента. На данный момент первокурсник находится за границей.