Эксперт объяснил, почему российский интернет лучше европейского

Россияне привыкли к качественному интернету Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российский интернет в отличие от европейского является повсеместным, общедоступным и недорогим. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал директор Координационного центра национального домена интернета Андрей Воробьев.

«В Европе интернет дороже и не такой доступный, как в России», — сообщил Андрей Воробьев со ссылкой на собственный опыт. По словам эксперта, сейчас в России доступ в интернет является одной из самых дешевых услуг, при этом в стране есть очень много публичных точек с wifi, в том числе в отдаленных населенных пунктах, чего нет в Европе.

Также Воробьев отметил, что россияне уже привыкли к быстрому мобильному интернету, постоянно его используют и крайне недовольны, когда доступ к интернет-ресурсу пропадает, в то время как для европейцев периодическое отсутствие связи является нормой.

«Интернет-технологии во всех странах одинаковы, поэтому наш успех заключается в том, что в России интернет изначально развивали энтузиасты. Было многое сделано для того, чтоб интернет стал таким, каким мы его имеем: повсеместным, общедоступным и недорогим», — объяснил Андрей Воробьев. Еще одной причиной хорошего интернета в России эксперт назвал достаточно высокую конкуренцию между источниками связи.

Ранее немецкий журналист Доминик Калус после путешествия по РФ объявил, что Германия отстает от России в техническом развитии, напоминает RT. При сравнении двух стран Калуса удивило, что в ЕС нет интернета за пределами крупных городов.