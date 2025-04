Решила вдохновить новое поколение и сделать науку гламурной: зачем Кэти Пэри улетела в открытый космос

Ракета и капсула New Shepard успешно совершили полет с невестой Безоса

14 апреля 2025 в 20:30 Размер текста - 17 +

Кэти Пэри желает показать дочери, что мечты не имеют границ Фото: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / Katy Perry Известная поп-звезда Кэти Перри отправилась в космос в составе полностью женского экипажа. Полет, организованный компанией Blue Origin, призван вдохновить новое поколение и сделать науку более привлекательной для молодежи. Подробнее в материале URA.RU. Какой состав команды Состав экипажа состоит из шести женщин Фото: instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / blueorigin Экипаж 31-й миссии New Shepard состоит из шести женщин, сообщает NBC News. Среди них — не только Кэти Пэри, но и невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, которая является организатором миссии. Известная телеведущая CBS Гейл Кинг, бывший ученый NASA Аиша Боу, биоастронавт Аманда Нгуен, а также продюсер Кериэнн Флинн. Так как миссия была объявлена первой полностью женской со времен полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой, ее значимость трудно переоценить. Что известно о поездке По сообщениям компании Blue Origin, полет был запланирован на 14 апреля и продлился 11 минут. В течение этого времени капсула должна была достичь высоты около 100 километров. Что говорит сама Кэти Перри Кэти Пэри не мечтала стать частью первого в мире космического экипажа Фото: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / Katy Perry Кэти Пэри выразила огромную гордость, став частью этого исторического полета. В своих социальных сетях она отметила, что никогда не мечтала о том, что станет частью первого в мире космического экипажа, состоящего исключительно из женщин. Она надеется, что этот опыт вдохновит ее дочерей и других молодых девушек стремиться к своим мечтам, в том числе и в области науки и космоса. Что говорят остальные члены команды Кинг призналась, что участие в миссии стало возможностью выйти из зоны комфорта Фото: instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / blueorigin Гейл Кинг призналась, что ей изначально было страшно, но вместе с тем это дает возможность выйти из зоны комфорта. Аиша Боу поделилась, что жизнь была полна препятствий, и сейчас, когда она получает возможность полететь в космос, это кажется ей чем-то невероятным и вдохновляющим. Каждая из участниц отметила, что их зацепило участие в первой женской миссии, и это заставляет чувствовать себя частью чего-то большого и значимого, передает The New York Times. Зачем нужна эта поездка Лорен Санчес отметила стремление вдохновить будущие поколения женщин Фото: instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / blueorigin Лорен Санчес, руководившая организацией этого полета, заявила The Independent, что они стремятся вдохновить будущее поколение женщин. «Каждая из этих невероятных исследовательниц имеет свою историю и мощное влияние на общество, и на этот раз они отправятся в космос, чтобы рассказать о своих успехах и о том, как можно изменить мир», — отметила она. Основная цель миссии заключается в том, чтобы расширить представление о женщинах в науке и космосе, где они часто недопредставлены. Что они взяли в космос Журнал ELLE пишет, что каждая из участниц подготовила для полета особенные вещи. Кэти Пэри собиралась взять с собой что-то, что символизирует жизнь на Земле, чтобы напомнить всем о ценности планеты. Аманда Нгуен планировала взять с собой ракушки своей матери, подчеркивая связь с ее наследием. Как они готовились к путешествию В материале NBC News отмечается, что подготовка к полету была интенсивной и разнообразной. Каждая участница проходила физическую подготовку и тренировки с имитацией невесомости. Как рассказывала Гейл Кинг, она начала медитировать, чтобы справиться с волнением перед полетом. В то время как другие, такие как Аиша Боу, проходили симуляции, чтобы быть готовыми к любым возможным ощущениям во время полета. Кому они посвящают полет Полет посвящен будущим поколениям и вдохновению молодых женщин. Кэти Пэри подчеркивает в интервью The Independent, что хочет показать своей дочери, что никакие границы не могут остановить ее мечты. Другие участницы также отмечают, что надеются вдохновить молодежь заниматься наукой и космосом. Лорен Санчес добавляет, что это возможность вызвать интерес у детей из разных слоев общества, которые смогут увидеть себя в ролях исследователей и космонавтов.

