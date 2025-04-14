14 апреля 2025

Стало известно, кого коснется запрет на снятие наличных с карт

Финансист Мехтиев: массовых ограничений на снятие наличных с 1 сентября не будет
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на снятие наличных затронут только подозрительных клиентов и мошенников, заявил Мехтиев
Ограничения на снятие наличных затронут только подозрительных клиентов и мошенников, заявил Мехтиев Фото:

Ограничение на снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое должно заработать с 1 сентября 2025 года, будет вводиться только против подозрительных лиц, проводящих сомнительные операции. Об этом заявил основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«[Мера] затронет в основном дроперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении», — высказал мнение эксперт. Его слова передало агентство «Прайм».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что под ограничения попадут единицы. Об этом он рассказал ранее, подчеркивая, что запрет не будет массовым.

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Ограничение на снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое должно заработать с 1 сентября 2025 года, будет вводиться только против подозрительных лиц, проводящих сомнительные операции. Об этом заявил основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. «[Мера] затронет в основном дроперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении», — высказал мнение эксперт. Его слова передало агентство «Прайм». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что под ограничения попадут единицы. Об этом он рассказал ранее, подчеркивая, что запрет не будет массовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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