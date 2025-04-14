Стало известно, кого коснется запрет на снятие наличных с карт

Ограничение на снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое должно заработать с 1 сентября 2025 года, будет вводиться только против подозрительных лиц, проводящих сомнительные операции. Об этом заявил основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«[Мера] затронет в основном дроперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении», — высказал мнение эксперт. Его слова передало агентство «Прайм».
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что под ограничения попадут единицы. Об этом он рассказал ранее, подчеркивая, что запрет не будет массовым.
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