Названо количество россиян, согласных с детским трудом

Superjob: 78% россиян выступили за трудоустройство детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие взрослые поддерживают детский труд
Многие взрослые поддерживают детский труд Фото:

Подавляющее большинство граждан России поддерживают идею трудоустройства подростков. Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным возрастом для начала трудовой деятельности респонденты считают 14-15 лет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

«78% россиян-родителей считают возможным трудоустройство детей до 18 лет. Основная часть респондентов считает, что начать работать можно в 14-15 лет (39%)», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По данным исследования, 26% респондентов считают возможным начать работать в возрасте 16-17 лет. Однако некоторые опрошенные согласны с тем, что подработки возможны даже для детей младше 14 лет: 9% указали на возраст 12-13 лет, а 4% считают приемлемым начало работы до достижения 12 лет. В то же время, 12% участников полагают, что трудовая деятельность должна начинаться не ранее 18 лет, и 7% выразили мнение, что работать можно только после получения профессионального образования. 

Как писало URA.RU, курганские работодатели поддержали идею приема на работу несовершеннолетних. А в Минпросвещении заступились за подростков. Там считают, что на домашнее задание у них не должно уходить более двух часов, пишет RT. В связи с этим, начиная с 1 сентября 2025 года, в стране будет реализована система единого учебного планирования по всем предметам.

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Подавляющее большинство граждан России поддерживают идею трудоустройства подростков. Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным возрастом для начала трудовой деятельности респонденты считают 14-15 лет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы. «78% россиян-родителей считают возможным трудоустройство детей до 18 лет. Основная часть респондентов считает, что начать работать можно в 14-15 лет (39%)», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob. По данным исследования, 26% респондентов считают возможным начать работать в возрасте 16-17 лет. Однако некоторые опрошенные согласны с тем, что подработки возможны даже для детей младше 14 лет: 9% указали на возраст 12-13 лет, а 4% считают приемлемым начало работы до достижения 12 лет. В то же время, 12% участников полагают, что трудовая деятельность должна начинаться не ранее 18 лет, и 7% выразили мнение, что работать можно только после получения профессионального образования.  Как писало URA.RU, курганские работодатели поддержали идею приема на работу несовершеннолетних. А в Минпросвещении заступились за подростков. Там считают, что на домашнее задание у них не должно уходить более двух часов, пишет RT. В связи с этим, начиная с 1 сентября 2025 года, в стране будет реализована система единого учебного планирования по всем предметам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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