Власти ускорят подведение газа в дома Сибири и Дальнего Востока

Власти ускорят подключение домов жителей Дальнего Востока и Сибири к дешевому газу. О том, что обеспечение российских регионов доступным топливом — приоритетное направление развития отрасли, заявил 14 апреля вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании в правительстве. Эксперты URA.RU рассказали, что строится перемычка между газопроводами на Востоке, в будущем их соединят с системой газоснабжения европейской части России.
«По поручению президента правительство РФ подготовило обновленную Энергетическую стратегию России на долгосрочный период — сразу до 2050 года. Она исходит из роста мирового спроса на все виды источников на 20%. Два ключевых приоритета документа — обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Для внутреннего рынка нужно обеспечить газификацию и догазификацию регионов, создать нужную инфраструктуру в Дальневосточном и Арктическом регионах, наладить стабильные поставки энергоресурсов, диверсифицировать источники энергии», — рассказал Александр Новак.
По словам вице-премьера, нужно быстрее подключить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск- Владивосток» к единой системе газоснабжения. Другие мероприятия стратегии будут подготовлены Минэнерго и представлены в правительство в течение шести месяцев.
Власти разрабатывают альтернативные схемы газификации отдаленных районов, потому что ранее обсуждаемые проекты сложно выполнить, пояснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Например, под сомнением строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который должен был дойти до Китая.
«У России есть несколько проектов строительства новых газопроводов и достройки существующих. Сейчас идут расчеты и инженерные изыскания. Газифицировать ряд восточных регионов планировалось за счет строительства мощного экспортного газопровода „Сила Сибири — 2“. Его труба должна была пройти из Томской области через центр Красноярского края и Иркутскую область в сторону Монголии, а затем — на север Китая.
Но так как сегодня Китай не подтвердил свое участие в проекте, власти смотрят другие варианты. Например, уже строится перемычка между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», в будущем их соединят с единой центральной системой газоснабжения европейской части России», — рассказал Юшков.
Строительство новых перемычек позволит отдаленным регионам получить дешевый газ, продолжил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «От этого выиграют жители Красноярского края, Дальнего Востока и Сибири. У них будет более плотная газификация, более доступный и дешевый газ. Если раньше газификация того же Красноярского края была чем-то недостижимым, сейчас это вполне реализуемо. На проекты потребуется несколько лет, но после этого можно отказаться от угля в качестве основного топлива. И над Красноярском наконец-то будет чистое небо», — пояснил Сергей Пикин.
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