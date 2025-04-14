Прямо со съемок нового шоу — на госпитализацию: почему Гарик Харламов попал в больницу

Комик Гарик Харламов, известный под псевдонимом «Бульдог», был госпитализирован после участия в съемках нового телевизионного проекта. Артист не смог самостоятельно извлечь из уха наушник. Теперь это предстоит сделать медикам. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
Инцидент на съемках с «Бульдогом»
Неприятная история произошла во время работы над новым проектом. Артист не смог достать из уха наушник. Специальные устройства применяются для обеспечения связи между артистом и режиссером. Харламов предпринял попытку извлечь механизм собственными усилиями, однако она оказалась безуспешной, пишет Starhit. В итоге юмористу пришлось обратиться за квалифицированной помощью в медицинское учреждение.
Как будут доставать наушник из уха Гарика
На госпитализации артиста настояла его супруга актриса Катерина Ковальчук, которая также принимала участие в съемках, пишет издание. По всей видимости, Гарика ожидает процедура извлечения предмета из уха путем выдувания. Она довольно неприятна, так как на время человек теряет слух.
Что за новое шоу «Караоке Club» с Харламовым
Новое шоу с участием Харламова носит рабочее название «Караоке Club». Во время инцидента он исполнял песню и совместно с Ковальчук. Пара зарегистрировала свой брак в прошлом году, но подробностями личной жизни супруги стараются не делиться.
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