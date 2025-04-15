На Турцию обрушились сильнейшие заморозки: сколько они продлятся, есть ли угроза майским праздникам

Турция столкнулась с аномальными морозами, самыми сильными за последние 30 лет. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Об этом сообщил глава Минсельхоза Ибрагим Юмаклы, отметив, что холода нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. В этом материале URA.RU рассказывает, сколько продлятся заморозки в Турции, и есть угроза майским праздникам.
Сколько продлятся заморозки
Главное управление метеорологии Турции выпустило прогноз погоды, предупредив о «желтом» уровне погодной опасности в 27 провинциях страны из-за ожидаемых снегопадов и заморозков, сообщает местная газета Sabah. Согласно данным метеоцентра, в центральных и восточных областях Турции ожидается переменная облачность с осадками, на побережье Черного моря — интенсивные дожди и в отдельных регионах — мокрый снег.
Заморозки ожидаются ночью и утром в 18 провинциях Центральной Анаталии, Центрального Эгейского моря и внутренних районах Западного Причерноморья. Также существует высокий риск схода лавин в горной местности. В Восточной Анаталии прогнозируются обильные снегопады, толщина снежного покрова в регионе может достигать 20 сантиметров, особенно это касается провинций Эрзурум, Байбурт и Хаккяри.
Прогноз погоды на неделю
Температура в Турции повысится с четверга, то есть с 17 апреля. По данным издания Ensonhaber, до вечера вторника в регионе будет действовать предупреждение о возможности гололеда и заморозков, требующее от граждан особой осторожности. С приходом четверга температурные показатели начнут расти по всей стране, что будет свидетельствовать о наступлении весеннего периода во всех крупных провинциях.
В Анкаре до конца недели осадки не предвидятся, температура воздуха может достичь отметки в 22 градуса Цельсия. В Стамбуле в пятницу прогнозируется дождливая погода, при этом максимальная температура может составить +20 градусов. В Измире будет преобладать солнечная погода без осадков, температура поднимется до 27 градусов Цельсия.
Есть ли угроза для отдыха
Директор туристической фирмы «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что заморозки в Турции не представляют угрозы для туристического сезона. Он указал на то, что жители Центральной России уже сталкивались с аналогичными погодными условиями, когда после ясной погоды в некоторых областях выпал снег. По его словам, текущие погодные условия в Турции не должны вызывать беспокойства среди российских туристов.
«У нас после изменений погоды на позапрошлой неделе, кажется, вряд ли кого-то испугают заморозки, потому что это уже предвестник лета. На самом деле, в Турции такая же история, как у нас: „Зима недаром злится, прошла ее пора…“ Поэт как раз об этом писал", — заявил Артюнов в беседе с 360.ru. Он также добавил, что альтернативы недорогому летнему отдыху с прямыми перелетами, кроме Турции, нет.
Последствия заморозков в Турции
Пострадал урожай
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что урожай зерновых и бобовых культур пострадал, но не сильно. В большей степени от заморозков пострадали абрикосовые деревья на востоке страны, а также виноградники и фруктовые деревья в провинциях Измир, Денизли, Маниса и Кахраманмараш. В соцсети Х министр написал, что подобное позолодание в Турции произошло впервые с 2014 года. При этом он заверил, что риска, негативно влияющего на внутренние поставки стратегически важных сельскохозяйственных продуктов, особенно зерновых, бобовых и масличных культур, нет.
Автомобили начали застревать в снегу
Из-за сильного снегопада в районе Маден города Элазыг транспортные средства застряли на дороге поселка Карталтепе. Спасательные группы провинциального специального управления успешно достали автомобили из снега. Работы по расчистке дорог продолжаются в регионе, где наблюдается сильный снегопад.
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