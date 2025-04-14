14 апреля 2025

Reuters: демократы в Палате представителей показали 3 сценария поддержки Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оппозиционная Трампу партия демократов в новом законопроекте потребовала поддержать Украину
Оппозиционная Трампу партия демократов в новом законопроекте потребовала поддержать Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Демократическая партия США, занимающая оппозиционную президенту страны Дональду Трампу позицию, в своем последнем законопроекте призвала немедленно возобновить поддержку Украины. Подробный сценарий из трех пунктов был изучен агентством Reuters. Подчеркивается: документ был создан, чтобы надавить на администрацию Штатов, которая не поддерживает Киев, как это было прежде.

«Демократы в Палате представителей США в понедельник представили законопроект, призванный поддержать Украину в ее конфликте с Россией, что является еще одной попыткой оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве», — пишет Reuters. Отмечается, что проект состоит из трех разделов.

Демократы предлагают поддержать Украину с помощью трех основных шагов. В первом они призывают США открыто встать на сторону НАТО и Киева. Вторым шагом предлагается предоставить Украине прямые кредиты и военное финансирование. В качестве третьего акта поддержки предлагается обложить Россию санкциями и экспортным контролем.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп обяжет Киев вернуть миллиарды долларов без гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times и подчеркнуло, что в новом договоре уже прописаны условия, согласно которым Украина будет выплачивать свои долги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Демократическая партия США, занимающая оппозиционную президенту страны Дональду Трампу позицию, в своем последнем законопроекте призвала немедленно возобновить поддержку Украины. Подробный сценарий из трех пунктов был изучен агентством Reuters. Подчеркивается: документ был создан, чтобы надавить на администрацию Штатов, которая не поддерживает Киев, как это было прежде. «Демократы в Палате представителей США в понедельник представили законопроект, призванный поддержать Украину в ее конфликте с Россией, что является еще одной попыткой оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве», — пишет Reuters. Отмечается, что проект состоит из трех разделов. Демократы предлагают поддержать Украину с помощью трех основных шагов. В первом они призывают США открыто встать на сторону НАТО и Киева. Вторым шагом предлагается предоставить Украине прямые кредиты и военное финансирование. В качестве третьего акта поддержки предлагается обложить Россию санкциями и экспортным контролем. Как сообщалось ранее, Дональд Трамп обяжет Киев вернуть миллиарды долларов без гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times и подчеркнуло, что в новом договоре уже прописаны условия, согласно которым Украина будет выплачивать свои долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...