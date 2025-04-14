Путин решил будущее IKEA и TetraPak в России

Президент Владимир Путин решил будущее в России крупнейших европейских брендов IKEA и TetraPak. Их уже заменили местные производители, некоторые из которых не просто расширяют производства, а готовы начать экспансию на рынки Китая. Подводя итоги совещания по развитию лесной промышленности, которое Путин провел 14 апреля, эксперты объяснили, что отрасль постепенно выходит из пике, в котором она оказалась после введения Западом санкций.
Прежде чем обсудить, в каком состоянии находится лесная промышленность, и что нужно для ее развития, Путин пообщался с руководителями (и не только) трех новейших предприятий. Все заводы только-только запустились.
Первый — по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков — открылся во Всеволожске Ленинградской области. Покрытия предназначены для кухонных столешниц и мебельных фасадов, для отдельных материалов, а также в производстве мебели для медучреждений, железнодорожных вагонов и т.д.
Совладелец и управляющий директор компании Вадим Осипов заверил, что продукция заменит импортные аналоги. И еще один аналогичный завод будет запущен в Новгородской области на базе бывшего предприятия, которое принадлежало шведской IKEA. Путин внимательно слушал рассказ собственника, но, как оказалось, все время поглядывал за его спину, где у станков находились сотрудники.
«Я вижу работников, которые трудятся сейчас. Можно оторвать кого-нибудь?» — поинтересовался президент у Осипова и у стоявшего рядом губернатора Александра Дрозденко.
Отказать президенту, конечно, не посмели. Осипов и Дрозденко стали дружно размахивать руками, подзывая сотрудников. Двое постеснялись, двое после недолгих раздумий все-таки отправились в сторону руководства. Но и из них в итоге осталась одна женщина. «Меня зовут Микаэла. Я сама из Приднестровья», — представилась она.
Президент приятно удивился, узнав, откуда приехала женщина. И начал задавать ей вопросы — про профессиональную подготовку, про условия работы, наконец, дошел до зарплаты. «Хватает», — ответила Микаэла на вопрос «сколько вам платят?». Путин попытался все-таки узнать конкретную цифру, но ответа от сотрудницы так и не получил. «Коммерческая тайна?», — уточнил президент, но женщина оказалась тверда — коммерческая, а может быть, личная тайна, но размер заработка она так и не раскрыла.
Ответ Путин узнал только от собственника компании — средняя зарплата около 100 тысяч рублей. К другой теме президент перешел только после того, как услышал, что это — зарплаты именно сотрудников, без учета доходов топ-менеджмента.
В Калужской области открыли крупнейшее в мире производство древесно-стружечных плит. По словам гендиректора компании Ардашера Курбаншо, аналогов завода нет ни в США, ни в Китае, ни в Европе. Объем инвестиций — 75 млрд рублей. На этом заводе будет обрабатываться до сих пор никому не нужная низкосортная древесина. Она пойдет на изготовление ДСП, что используются при производстве мебели. Губернатор области Владислав Шапша нашел самое емкое определение для нового завода — «крутое предприятие».
Наконец, третий завод открылся в подмосковном Чехове. Это производство асептической упаковки — аналога швейцарского TetraPak. Учредитель компании Тимур Гущин заверил Путина, что упаковка «соответствует всем мировым стандартам» и изготовлена на 90% из российского сырья. В течение года одно только это предприятие будет производить 1,2 млрд упаковок, а в 2026 году откроется еще одно. «А защита окружающей среды?» — задал резонный вопрос президент.
Гущин признал, что TetraPak — это действительно сложная упаковка, которая частично пока целиком не перерабатывается. «Я вижу смежные производства, которые смогут использовать эту массу для изготовления строительных материалов, поддоном, скамеек», — предложил Гущин, и Путину понравилась такая идея.
Все новые производства — составная часть лесопромышленной отрасли. Путин констатировал, что «лесная промышленность в России имеет хорошие перспективы, большие резервы и потенциал для уверенного роста».
«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. Будем помогать выстраивать производителям логистические потоки, — заверил Путин. – Нужно расширять глубокую переработку древесины, чтобы компании предлагали продукцию с высокой добавленной стоимостью».
Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что после падения в 2022 году, отрасль начала восстанавливаться. «Ситуацию удалось стабилизировать, снизить давление санкций и добиться роста показателей», — отметил он.
Непреодолимый барьер — это проблемы с экспортом топливных пеллет. Европейцы отказались от их закупки, а вот в Китае пеллеты считаются отходами, поэтому экспортная дорога в Поднебесную пока закрыта. Алиханов заверил, что этот вопрос пытаются решить и доказать китайцам, что пеллеты — это не отходы, а доступный и экологичный вид топлива. «Если китайцев убедим, то откроем для себя огромный перспективный рынок», — поддержал министра архангельский губернатор Александр Цыбульский.
Возвращение докризисных экспортных объемов для лесной отрасли — важнейшая задача, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Лес — один из самых крупных источников валютных доходов страны. экспорт после введения ограничений стал практически невозможен, особенно из северо-западных регионов. «Потенциал отрасли очень большой. Проблема в санкциях — в расчетах за экспорт. Поэтому объемы экспорта сейчас ниже, чем были до 2022 года. Осталось одно только азиатское направление, Китай. Но сейчас речь идет не просто о вывозе сырья, а продукции глубокой переработки — фанеры, бумаги и прочего», — отметил Остапкович.
В целом, по мнению ведущего экономиста Центра политических технологий Никиты Масленникова, лесопромышленная отрасль начала восстанавливаться после резкого падения в 2022 году. Аналитик как раз считает, что главное сегодня — не столько думать о возвращении экспортных объемов того же «кругляка», сколько о развитии глубокой переработки — предприятий, подобных тем, что сегодня запустились.
«Это важно, чтобы можно было поддерживать внутренний устойчивый, постоянно растущий спрос на продукцию деревообработки», — считает экономист.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов объяснил URA.RU, что в развитии отрасли важнее — соблюдать баланс между обеспечением внутренних потребностей и экспортными поставками. «Главная задача — это углубление переработки леса как сырья на территории страны, чтобы не было необоснованного вывозя сырья на внешние рынки. На внутреннем рынке переработка увеличивается, и эта тенденция будет сохраняться, безотносительно к внешней конъюнктуре. Таким образом мы перестаем быть просто сырьевым экспортером, а производим продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это единственно возможная экономическая стратегия», — заключил Наумов.
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