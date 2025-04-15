Европа противится возвращению России на Олимпийские игры

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Некоторые страны Европы не хотят возвращения сборных из РФ на Олимпийские игры
Некоторые страны Европы не хотят возвращения сборных из РФ на Олимпийские игры Фото:

Несколько европейских государств активно выступают против восстановления членства России в Олимпийских играх, несмотря на проведение неофициальных обсуждений на эту тему в рамках Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Самые ярые противники этого — представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — заявил источник. Информацию передает ТАСС. 

Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен от работы до особого уведомления 12 октября 2023 года по распоряжению МОК. Это произошло после того, как в его состав были включены олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подобное лишает ОКР возможности функционировать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование из средств олимпийского движения.

При этом 9 апреля 2025 года МОК начал переговоры с федерациями по зимним видам спорта о возможности допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Спортивный директор комитета Кит Макконнелл сообщил, что спортсмены не должны нести наказание за действия своих стран. 

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Несколько европейских государств активно выступают против восстановления членства России в Олимпийских играх, несмотря на проведение неофициальных обсуждений на эту тему в рамках Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Самые ярые противники этого — представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — заявил источник. Информацию передает ТАСС.  Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен от работы до особого уведомления 12 октября 2023 года по распоряжению МОК. Это произошло после того, как в его состав были включены олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подобное лишает ОКР возможности функционировать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование из средств олимпийского движения. При этом 9 апреля 2025 года МОК начал переговоры с федерациями по зимним видам спорта о возможности допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Спортивный директор комитета Кит Макконнелл сообщил, что спортсмены не должны нести наказание за действия своих стран. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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