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Глава МЧС Куренков отчитался Путину о ситуации с паводком в Тюменской области
14 апреля 2025
23:54
Украинский депутат официально начал умолять США остановить Зеленского
23:54
Диетолог раскрыла, какой бодипозитив нужен России после критики Мурашко
Трамп установил дедлайн Путину по прекращению огня на Украине: главное об СВО за 14 апреля
23:51
Звезда «Аноры» подарила Киркорову подарок для взрослых. Видео
23:42
В параде Победы в Москве будут участвовать иностранные военные
23:42
Европа пообещала наглядно показать, как будет жить без российского газа
Россияне больше не найдут Danone в магазинах: что привело к окончательному уходу бренда из страны
23:36
Куда и кем можно устроиться в Кургане в Заозерном: подборка вакансий
23:27
Жителей Прикамья пригласили на кастинг для съемок в новом сериале
23:23
Kia включила российский рынок в план по продажам на 2025 год
Путин решил будущее IKEA и TetraPak в России
23:20
Мэр Тюмени Афанасьев взял на контроль уборку улиц в городе. Фото
23:17
«Допускается»: священник оценил необычную деталь похорон Паши Техника
23:12
WIldberries переносит ряд популярных товаров в раздел «18+»
ВС РФ ударили по месту «сходки» военных Киева и Запада: последствия, комментарий Минобороны
23:07
Как правильно выйти из поста: мнение священника и диетолога
23:06
Журналисты узнали, за что Плющенко выгнал вице-чемпионку РФ
23:03
РФС проверяет матч «Урала», названный договорным
Губернатор-справедливоросс рассорился с ЕР накануне выборов
23:01
Сыгравшая в «Слове пацана» дочь Пересильд не скрыла свой роман с певцом
23:00
Алла Пугачева в цифрах: 60 лет на сцене в статистике
22:56
Унитазы и раковины стали отваливаться у самолетов Boeing
Решила вдохновить новое поколение и сделать науку гламурной: зачем Кэти Пэри улетела в открытый космос
22:47
Челябинского депутата и директора школы заподозрили в пьянке за рулем
22:44
Названы критичные последствия из-за повышения пошлин на развод
22:44
Трамп поставил России дедлайн по концу огня на Украине
В Канске мать-шизофреник зарубила топором детей: как это произошло, что известно о семье
22:44
Популярный дубайский шоколад оказался смертельно опасным
22:38
Пьяный мужчина поджег многоэтажку в Екатеринбурге
22:34
Азиатские маринады: топ-8 вкусных рецептов для шашлыков
Нефтегазовое лобби покидает парламент ЯНАО
22:34
В Раде крайне разочаровались, что США стали союзником России
22:26
Бумаги не готовы: затянувшееся банкротство пермского оборонного завода вновь не состоялось
22:23
Задержанные в московской бане мигранты отказались жаловаться на полицейских
В Кремле дали подробности ракетного удара по Сумам: главное из заявлений Пескова
22:23
Против губернатора Паслера на выборы пойдет молодой депутат
22:22
В полиции Кургана прокомментировали видео, на котором подростки избивают мужчину. Скрин
22:20
Освободивший Великую Новоселовку бурятский генерал получил Героя России
ВСУ ударили по энергообъектам в пяти регионах России, несмотря на обещания. Карта
22:15
Челябинский «Трактор» вырвал победу у минского «Динамо»
1
22:14
Власти определились, какие вклады получат повышенную страховку
22:09
В Чечне взорвалась цистерна с топливом, погибли три человека
Мигранты спровоцировали международный скандал из-за бани: в ГД и комиссии по миграции назвали проблемы в сфере
22:00
ВСУ атаковали Курскую область, погибли три человека
22:00
Жизнь и смерть Сергея Пускепалиса: 59 лет со дня рождения любимого актера
21:55
Путин смутил работницу вопросом про уровень зарплаты
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Власти ускорят подведение газа в дома Сибири и Дальнего Востока
21:55
Роль в «Папиных дочках», смерть мужа и заявления об СВО: как живет Ольга Волкова
21:48
Трамп: Путин бы никогда не начал конфликт на Украине
21:42
Свердловский разведчик на трофейном Harley-Davidson брал Кенигсберг. Фото, видео
2
Киргизы отказывались впускать россиян в московскую баню «Бодрость»: что произошло, реакция властей
21:38
Овечкин захотел сыграть за сборную РФ на Олимпиаде
21:30
Трамп: скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по Украине
21:20
Тюменские родители жалуются прокурору на буллинг их детей одноклассниками
2
Песков — URA.RU: Россия готова восстановлению дипотношений с Грузией
21:19
Запрет для большегрузов, форум трудовой доблести и капремонт домов в ЯНАО: события дня
21:10
«Продажный патриотизм»: депутат Останина резко высказалась о миллионных гонорарах звезд на 9 мая
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21:08
Выборы мэра Кургана, массовый выброс рыбы из озера: главное за 14 апреля
Повышение пенсий, совершенствование медпомощи и условия для досуга: в РФ улучшают качество жизни пожилых
20:56
В «Турпомощь» не поступало жалоб из-за выбросов нефти в ОАЭ
20:55
Под Екатеринбургом в горящем доме погибли два человека, еще один пострадал. Видео
20:48
В самом молодом районе Перми отдают квартиры почти даром. Фото
Какие выплаты и льготы можно законно получить на работе. Инфографика
20:47
Учителя Ямала оказались на втором месте в России по уровню зарплат
20:45
Челябинская компания начала раздавать золотые слитки
20:44
На пешеходном бульваре Тюмени станет больше патрулей
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В Курской области обнаружили 200-килограммовый дрон ВСУ: карта СВО на 14 апреля
20:41
Пермские власти рассказали о стройке ключевой дороги. Видео
20:30
В Екатеринбурге массово сорвались концерты звездных артистов
20:28
Мнение Милонова о мерах поддержки для несовершеннолетних беременных — в новом выпуске шоу от URA.RU
Повышение пенсий в России привяжут к росту зарплат
20:23
Губернатор Шумков: аграрии увеличат посев масличных культур, чтобы не разориться
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20:20
Счета экс-замгубернатора ХМАО Шипилова, подозреваемого в коррупции, арестованы
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20:18
Путин открыл завод «компании — наследницы» IKEA
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20:16
Бастрыкин заинтересовался плохими дорогами в Пермском крае
20:15
Тюменский депутат Госдумы Горячева раскритиковала сокращение рабочего дня для женщин
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20:13
Тюменцы в восемь раз чаще стали обращаться к властям по вопросам СВО
20:04
Прокуратура помогла улучшить работу автобусов в Шадринске
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20:02
Депутат Немкин подвел итоги трехлетней работы проекта «Цифровая Россия»
1
20:00
ТАСС: сирийский посол запросил убежище в РФ
1
19:59
Арестован глава компании, строившей ключевую для Екатеринбурга развязку. Фото
3
19:54
В Перми резко вырастет проезд в пригородных автобусах
19:51
Путин поручил установить на «Волгонефти-212» саркофаг
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19:45
«Вот и подарок»: рыбак из ХМАО поймал золотую рыбку перед днем рождения. Видео
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19:45
Сколько стоит улететь в отпуск из ХМАО. Список
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19:43
Кандидата-должника сняли с ямальского праймериз «Единой России»
19:40
Козлов заявил, что в ЦФО начался сезон пожаров
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19:39
Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта на Украине
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ХМАО накроют дожди с перепадами температуры до -15
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Где в Екатеринбурге дешево пообедать: подборка заведений
19:37
Бастрыкин поручил разобраться с отсутствием лекарств для инвалида в Челябинске
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19:33
«Показания не соответствуют словарному запасу»: уголовное дело главы миграции ХМАО разваливают
19:33
Работу ямальского рыбного предприятия оценили участники всероссийского форума
19:33
Екатеринбург остался без матчей сборных России и США
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19:31
МО РФ: 4 БПЛА уничтожены за 45 минут
19:30
Путину доложили, что ЧП с мазутом в Черном море не повлияет на туристический сезон
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19:28
В Перми впервые пройдет всероссийский фестиваль блогеров
19:26
Спецтехника МЧС работает в пригороде Кургана, чтобы обезопасить людей от пожаров. Видео
19:23
На Ямале ищут подрядчиков для проведения капитального ремонта домов
19:23
Геймеры с капитаном из Златоуста выиграли в США 130 тысяч долларов
19:20
В Тюмени ждут появления новых автобусов
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19:18
Жесткий управленец из сферы образования — что известно о новом главе тюменского дептруда Ефремовой
19:15
«Проспект для хулиганов»: за что тюменцы любят и ненавидят пешеходную улицу Дзержинского
19:14
Силовики попытались вернуть в СИЗО свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова
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19:10
Бабушка Байрамбике: 86-летняя челябинка стала волонтером и возит грузы на Донбасс
19:10
Французская компания Danone больше не сможет вернуться на российский рынок
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19:04
HBO утвердил актеров для сериала про «Гарри Поттера»
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19:02
Президент Первой лиги отстраняется от скандала с ФК «Урал» и «договорняком»
18:54
Зарплата пермяков за год выросла
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18:54
Поджигатель вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО
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18:51
Тюменцам придется вновь достать шапки и перчатки
18:45
Экс-мэр курганского округа нашел подрядчика, который в рекордные сроки создал насыпь за 150 миллионов. Фото
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18:42
В Челябинске до СНТ «Кузнец-1» организуют сезонные автобусы
18:41
Умерший в Миассе бизнесмен спас от ЧП атомные электростанции и аэропорты
18:38
Кэти Перри и невестка создателя Amazon отправились в космос
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18:35
МИД РФ заявил о сходке ВСУ и НАТО в Сумах
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18:34
Тюменские реки выходят из берегов
18:30
«Почти два года в СИЗО»: экс-депутат гордумы Челябинска Паутов остался в изоляции
18:30
В курганском активе холдинга из США сменился директор
18:28
Фестиваль со звездами шоу-бизнеса вернется в Екатеринбург
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18:27
Челябинцы продают садовые участки с домиками у водоемов за миллион рублей. Фото
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18:26
Забег в Перми перенесли из-за школьного праздника
18:24
Челябинский депутат Барбашин обратился к жителям города. Фото
18:20
В ЕС призвали президента Сербии не посещать Москву 9 мая
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18:17
Следком ищет обвиняемых в деле, где фигурирует экс-мэр Кургана Ситникова
18:15
В Екатеринбурге решили судьбу фонда Ройзмана*: вердикт суда
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После потасовки в московской бане 25 мигрантам грозит выдворение из РФ
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18:10
Жители Сургута выбрали популярные кафе и рестораны
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В Росрыболовстве объяснили, почему сотни тысяч карасей оказались на берегу курганского озера. Видео
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18:08
Курганские вездеходы установили мировой рекорд. Фото
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18:06
Страстная неделя 2025: что можно и нельзя есть, рецепты
18:01
В HeadHunter забили тревогу из-за роста дефицита кадров в РФ
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18:00
Курганский артиллерист Кремлев: герой войны, отразивший 21 атаку немцев. Фото, видео
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Грамотное управление казной принесло Ямалу более миллиарда рублей
17:59
В Пермском крае вдвое увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил
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17:58
В Екатеринбурге показали, что хирурги извлекали из фронтовиков в годы войны. Фото
17:55
Уникальная услуга «Уральских авиалиний» по ремонту шасси попала в топ-100 товаров России
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Контрабандист вывез из Перми в Азербайджан лес стоимостью 13 млн рублей
17:48
У матери из Канска, зарубившей своих детей, остался еще один
17:48
В правительстве Тюменской области произошли кадровые перемещения. Фото
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17:47
«Это делает город интересным»: урбанист вступился за статую пчелы в Ишиме, которую жители требовали убрать
17:45
Стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге
17:42
В Курганской области участникам СВО помогают открывать бизнес по новой программе
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В минспорта отреагировали на обвинение «Урала» в договорном матче
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17:40
Паслер дал больше миллиарда своей соратнице, возглавившей свердловский минздрав
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17:35
Челябинцам без опыта работы предлагают зарплату до 240 тысяч рублей
17:30
ЕР предложила гражданам выбрать кандидатов, которые пойдут на выборы от партии
17:30
Власти Ишима прокомментировали «грязную пчелу», установленную в городе
17:29
Умер последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров
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17:26
В Петербурге задержаны отец и сын за поджог релейных шкафов. Видео
17:26
Акватеррариум и территорию старого зоопарка в Перми передадут церкви
17:25
В Кургане интересно: жителей приглашают на бесплатную экскурсию по парку Победы
17:24
В ЯНАО экс-руководитель и главбух бюро медицинской экспертизы присвоили себе 1,8 млн рублей
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17:21
Арестованный за ограбление с игрушечным пистолетом тюменец оказался риелтором
17:18
Многодетная мать убила своих детей топором в Красноярском крае
17:18
Тюменским самокатчикам ограничат скорость и время катания
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17:17
Новую мечеть готовятся открыть курганские мусульмане. Фото
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17:17
Якушев анонсировал рекордные показатели имиджевой акции ЕР
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17:15
Первым на Ямале был Новый Уренгой: как зарождалось движение «Бессмертный полк»
17:13
Петербуржец отправился за решетку за контрабанду ядовитого вещества из Китая
17:10
На должность прокурора ХМАО появился кандидат из Приморья. Инсайд
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«Урал» ответил на обвинение в договорном матче
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Пермский институт культуры закрасил граффити в память о репере Паше Технике
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17:00
В Челябинске после национализации «Макфы» появится муниципальный кинотеатр
17:00
Силовику из Томска прочат пост прокурора ХМАО
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Эстония: помехи GPS исходят из Санкт-Петербурга
16:55
Суд Москвы отказал Google перенести разбирательства в США
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На главной балетной сцене Перми премьеру поставит частный детский театр
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«Подумай дважды, нацист!»: Медведев раскритиковал Мерца после слов об ударе по Крымскому мосту
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Футболист Булыкин вспомнил, как в нулевые курганская звезда Лоськов перегрыз провода в его BMW. Видео
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ФК «Урал» обвинили в договорном матче. Видео
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Мини-парилки и чаны фурако: жители ХМАО ринулись строить дешевые аналоги бань
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Мигранты придумали, как заработать на жителях Тюмени
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В Шадринске продавец помогла поймать убийцу пенсионера. Фото
16:40
Украину хотят интегрировать в ЕС без вступления в организацию
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«Я главный абьюзер страны»: певец Алексей Чумаков пояснил слова про жену на скандальном интервью
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16:38
Строчки гигантские начали собирать в Челябинской области. Фото
16:35
Врачи ХМАО назвали главную опасность переношенной беременности
16:34
«Всю ночь ждали»: в Екатеринбурге толпы иностранцев пытаются попасть на регистрацию
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16:29
Лидер федеральной партии собрал фермеров в центре Екатеринбурга. Фото
16:28
Ветеранам ХМАО присвоили особый статус по поручению Путина
16:28
Пропавшая при загадочных обстоятельствах в Перми консьержка элитного дома найдена. Фото
16:24
В Миассе скончался владелец завода с выручкой 1,3 миллиарда рублей
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Минобороны РФ раскрыло подробности мощного удара по Сумам
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16:20
В Курской области погибли два человека из-за обстрела ВСУ
16:17
Губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска из-за взрыва в жилом доме
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16:14
Пермский депутат от ЛДПР предложил запустить в космос спутник «Жириновский»
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16:13
Экс-депутат думы Екатеринбурга досрочно вышел из тюрьмы
2
16:11
Зеленский заявил, что всегда хотел завершить конфликт на Украине за сутки
16:09
В Челябинске к вечеру усилится снегопад. Скрин
16:07
Три удара головой в лицо: в Новом Уренгое мужчина напал на полицейского
16:05
Автошколы проводят уроки вождения на парковках крупных ЖК и ТРЦ Тюмени
1
16:05
В соцсетях обсуждают полный запрет искусственного интеллекта в России
1
16:00
Песков прокомментировал обвинения России в ударе по Сумам
16:00
В Кремле оценили встречу Путина со спецпосланником США Уиткоффом
16:00
Молдавия лишила Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии
16:00
В Кремле рассказали, как относятся к решению Трампа продлить санкции против РФ
2
16:00
В Екатеринбурге введут новую зону, где запретят парковку
15:59
Зенит подал иск против Кержакова из-за заложенного автомобиля
15:59
Жители Ишима просят администрацию избавиться от огромного грязного насекомого в городе. Фото
15:55
«Это невыносимо»: крупный провайдер задирает цены на интернет в Свердловской области. Скрин
3
15:54
На праймериз ЕР выдвинулась экс-депутат гордумы Челябинска Чилимская
1
15:51
Следователи проводят проверку после инцидента с застрявшей в пермской деревне скорой с пациентом
1
15:50
Санкт-Петербург ожидает 880 тысяч туристов на майские праздники
1
15:48
Черника, манго, маракуйя: какие фрукты не увидят курганцы из-за нарушений в документах
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15:47
ВС РФ ударили по скоплениям ВСУ в Горнале и Олешни
15:46
На челябинца, повредившего мемориал, завели уголовное дело
15:46
У челябинского ветерана СВО арестовали счета в банке, пока она была на фронте
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15:45
Курганский актив британских инвесторов в три раза сократил убытки
15:43
Синоптик рассказал, сколько продержится аномальная жара в Москве
15:42
Влиятельные силовики «тюменской матрешки» теряют шансы на пост прокурора ХМАО. Инсайд
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15:40
В Росреестре ХМАО оценили ужесточенные правила регистрации жилья
15:37
В Челябинске продажи детских самокатов выросли в четыре раза
15:37
Звездный режиссер из Екатеринбурга готовит две премьеры
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15:30
Природных пожаров в Тюмени стало в два раза больше
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15:27
Каролина-Леонор, Юсрия, Самуэль: какие необычные имена давали пермским детям в апреле. Инфографика
15:25
Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать сразу после укуса клеща
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15:25
УМВД: на федеральной трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск образовались пробки. Видео
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Mash: сотрудники ГАИ задержали рэпера Макана
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15:23
Бывший пермский совхоз показал выручку в миллиард рублей
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Экс-чиновники Златоуста, укравшие металл с бывшего завода, проиграли в кассации
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Суд в Петербурге избрал домашний арест для возлюбленной актера Ильи Деля. Фото
15:20
Втерся в доверие и обманул на 4 миллиона: курганец собирал деньги на лечение фантомного знакомого
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15:18
В ЯНАО школьников познакомили с языком коренных ямальцев в онлайн-формате
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Челябинский депутат Барбашин устроил космическое приключение для детей бойцов СВО. Фото
15:15
Пригород Челябинска в середине весны засыпало снегом. Фото, видео
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15:13
Россиян пугают фейком о тюрьме за сдачу квартир в аренду
15:12
В Златоусте нацпарк возглавил новый директор
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15:08
ФСБ озвучила обвинения экс-мэру курганского города Дорошенко и показала его задержание. Видео
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Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего концертного директора Талькова
15:04
Штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели
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Треть компаний из США больше не смогут выкупить бизнес в РФ
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Житель ХМАО зарезал жену и покончил с собой
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В ФРГ подсчитали, что российская армия ежедневно пополняется на 1000 человек
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В Челябинске сбитый автобусом ребенок доставлен в больницу с травмами. Видео
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Shot: на россиянина напали с ножом на АЗС в Казахстане
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За челябинским экс-губернатором сохранился долг обанкроченного «Гринфлайта»
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Квартиры в челябинских новостройках лидировали по росту цен в России. Скрин
14:57
Силовики и медики Тюмени перейдут на усиленный режим
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Названы улицы, которые отремонтируют в Екатеринбурге
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В Челябинской области похолодает до минус восьми градусов
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Мэр Березников Казаченко разогнал школьников-зацеперов. Видео
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Курган богат талантами: врач Центра Илизарова выступил на научной арене в Ираке. Фото
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Алжир решил массово выслать французских дипломатов
14:48
В Госдуме предложили ввести дополнительный выходной в честь Пасхи
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14:45
Мэром Хельсинки станет депутат российского происхождения
14:45
Вице-мэр Челябинска Агеев: «Пробок на Комсомольском проспекте больше не будет»
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14:44
От притчей Христа до Дня лысых мужчин: какие праздники отмечают в России и мире 15 апреля
14:43
Кикшеринг планирует разместить в Перми самокаты, которым не нужна парковка
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На МКАД произошло массовое ДТП, есть пострадавший
14:35
На Украине нашли нового врага в лице сатирика Михаила Жванецкого
14:34
Красавицы в купальниках прокатятся на лыжах и сноубордах в Сургуте
1
14:31
Суд признал пермскую сеть пиццерий банкротом
1
14:28
MWM: на Украине стали исчезать F-16 при загадочных обстоятельствах
2
14:27
Челябинский зоопарк будет работать на два часа дольше
14:27
В Петербурге обнаружен фальшивый творог, некоторые образцы опасны для здоровья
14:23
Минобороны: ВСУ восемь раз атаковали энергообъекты на территории России
14:21
Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете
1
14:21
Прокуратура: в Курганской области опекунша избивала ребенка несколько месяцев
14:20
«Творит беспредел»: в Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки
2
14:15
В Кургане потеплеет, как в Италии и Франции
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