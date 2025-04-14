14 апреля 2025

Нюша своим платьем напомнила фанатам «голую вечеринку». Видео

Нюша пришла на премию Voice в полупрозрачном платье телесного цвета
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Нюша удивила публику откровенным нарядом (архивное фото)
Певица Нюша удивила публику откровенным нарядом (архивное фото) Фото:

Певица Нюша удивила гостей премии VOICE. Она вышла в свет в полупрозрачном платье телесного цвета. Об этом сообщает telegram-канал Starhit. Пользователи в комментариях отреагировали на наряд звезды и узнали в нем якобы отсылку к «голой вечеринке».

«Но самый смелый наряд сегодня у Нюши», — пишет telegram-канал. Сообщение сопровождает видео, на котором артистка позирует перед камерами. Один из комментаторов под постом написал, что певица «сбежала с голой вечеринки».

На премии также присутствовали актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора». Он преподнес необычный подарок певцу Филиппу Киркорову. Анна Пересильд, актриса из сериала «Слово пацана» и дочь известной артистки Юлии Пересильд, была замечена на мероприятии в компании своего молодого человека.

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Певица Нюша удивила гостей премии VOICE. Она вышла в свет в полупрозрачном платье телесного цвета. Об этом сообщает telegram-канал Starhit. Пользователи в комментариях отреагировали на наряд звезды и узнали в нем якобы отсылку к «голой вечеринке». «Но самый смелый наряд сегодня у Нюши», — пишет telegram-канал. Сообщение сопровождает видео, на котором артистка позирует перед камерами. Один из комментаторов под постом написал, что певица «сбежала с голой вечеринки». На премии также присутствовали актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора». Он преподнес необычный подарок певцу Филиппу Киркорову. Анна Пересильд, актриса из сериала «Слово пацана» и дочь известной артистки Юлии Пересильд, была замечена на мероприятии в компании своего молодого человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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