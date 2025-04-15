Шесть грузовиков сгорели на парковке в Уфе. Фото, видео

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Шесть грузовиков загорелись друг за другом
Шесть грузовиков загорелись друг за другом Фото:

Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.

Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей „Шакман“. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой. .  

 С огнем боролись 11 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

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Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану. Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей „Шакман“. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой. .    С огнем боролись 11 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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