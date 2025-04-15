Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.
Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей „Шакман“. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой. .
С огнем боролись 11 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.
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