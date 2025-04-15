Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года

С 2007 по 2025 год размеры материнского капитала значительно увеличились: на первого ребенка он возрос в 2,7 раза (до 690,2 тысяч рублей), а на второго — в 3,65 раза (до 912,1 тысяч рублей). Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Материнский капитал индексируют каждый год 1 февраля, независимо от даты выдачи сертификата. После 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690,2 тысяч рублей на первого ребенка и 912,1 тысяч рублей на второго ребенка», — заявил Щербаченко. Его слова передает «Газета.Ru».
Он отметил, что основное направление использования средств материнского капитала — это улучшение жилищных условий, этот вариант выбирают почти 70% россиян. Он включает в себя покупку жилья, строительство или реконструкцию частных домов и домов блокированной застройки (с 2024 года). Кроме того, деньги с сертификата можно использовать для оплаты первоначального взноса по ипотеке или основного долга по жилищному кредиту, а также при приобретении квартиры через долевое строительство.
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Она нацелена на стимулирование рождаемости в России.
Ранее председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что возможности использования маткапитала нужно расширить, а сам его размер — увеличить. По его словам, следует дать семьям возможность тратить деньги с сертификата на оплату медицинских услуг для ребенка, если лечение не предусмотрено в полисе ОМС, передает RT.
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