14 апреля 2025

Алиханов: найдено решение по долгу свыше 100 млрд у ГК «Сегежа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк России будет участвовать в решении финансовых проблем «ГК »Сегежа"
Банк России будет участвовать в решении финансовых проблем «ГК »Сегежа" Фото:

Были достигнуты соглашения между правительственной подкомиссией, группой компаний «Сегежа», кредиторами и Банком России по вопросу урегулирования долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на недавнем совещании по вопросам лесной промышленности, которое проходило при участии президента Владимира Путина. 

«Будет требоваться как реструктуризация, участие, возможно, в капитале банков — хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с „Сегежей“. Надеюсь, такую же работу сможем провести и в части ГК „УЛК“, — приводят слова Алиханова „Ведомости“.

В 2023 году долг одного из ведущих лесопромышленных холдингов России «Сегежа» увеличился на 8% и достиг отметки в 133,2 млрд рублей. Показатель соотношения долга к OIBDA (операционной прибыли до вычета износа и амортизации) холдинга составил 14,4. При этом свободный денежный поток остался на уровне минус 17,7 млрд рублей. В холдинге заявили о намерении провести докапитализацию в 2024 году с целью снижения долговой нагрузки, пишет издание.

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Были достигнуты соглашения между правительственной подкомиссией, группой компаний «Сегежа», кредиторами и Банком России по вопросу урегулирования долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на недавнем совещании по вопросам лесной промышленности, которое проходило при участии президента Владимира Путина.  «Будет требоваться как реструктуризация, участие, возможно, в капитале банков — хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с „Сегежей“. Надеюсь, такую же работу сможем провести и в части ГК „УЛК“, — приводят слова Алиханова „Ведомости“. В 2023 году долг одного из ведущих лесопромышленных холдингов России «Сегежа» увеличился на 8% и достиг отметки в 133,2 млрд рублей. Показатель соотношения долга к OIBDA (операционной прибыли до вычета износа и амортизации) холдинга составил 14,4. При этом свободный денежный поток остался на уровне минус 17,7 млрд рублей. В холдинге заявили о намерении провести докапитализацию в 2024 году с целью снижения долговой нагрузки, пишет издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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