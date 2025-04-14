Алиханов: найдено решение по долгу свыше 100 млрд у ГК «Сегежа»

Были достигнуты соглашения между правительственной подкомиссией, группой компаний «Сегежа», кредиторами и Банком России по вопросу урегулирования долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на недавнем совещании по вопросам лесной промышленности, которое проходило при участии президента Владимира Путина.
«Будет требоваться как реструктуризация, участие, возможно, в капитале банков — хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с „Сегежей“. Надеюсь, такую же работу сможем провести и в части ГК „УЛК“, — приводят слова Алиханова „Ведомости“.
В 2023 году долг одного из ведущих лесопромышленных холдингов России «Сегежа» увеличился на 8% и достиг отметки в 133,2 млрд рублей. Показатель соотношения долга к OIBDA (операционной прибыли до вычета износа и амортизации) холдинга составил 14,4. При этом свободный денежный поток остался на уровне минус 17,7 млрд рублей. В холдинге заявили о намерении провести докапитализацию в 2024 году с целью снижения долговой нагрузки, пишет издание.
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