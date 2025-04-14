14 апреля 2025

Контрабандистов, кравших из России редких кошек, задержали в Европе

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Экзотических кошек продавали через интернет
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В Испании арестовали пару, вывозившую из России пум и белых тигров. Контрабандисты продавали редких и охраняемых животных через интернет. Об этом сообщает BBC.

«Испанские власти арестовали пару, подозреваемую в продаже через интернет экзотических кошек, включая охраняемые виды. Среди животных — белые тигры, пумы и дымчатые леопарды. Большинство животных, выставленных на продажу, привезены из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, и ввезены контрабандой в Европейский Союз», — пишет издание.

Ранее в Санкт-Петербурге была раскрыта схема мошенничества с продажей несуществующих щенков через интернет, в результате которой было обмануто как минимум 44 человека. Преступники использовали фишинговые сайты для кражи денег и личных данных жертв.

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В Испании арестовали пару, вывозившую из России пум и белых тигров. Контрабандисты продавали редких и охраняемых животных через интернет. Об этом сообщает BBC. «Испанские власти арестовали пару, подозреваемую в продаже через интернет экзотических кошек, включая охраняемые виды. Среди животных — белые тигры, пумы и дымчатые леопарды. Большинство животных, выставленных на продажу, привезены из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, и ввезены контрабандой в Европейский Союз», — пишет издание. Ранее в Санкт-Петербурге была раскрыта схема мошенничества с продажей несуществующих щенков через интернет, в результате которой было обмануто как минимум 44 человека. Преступники использовали фишинговые сайты для кражи денег и личных данных жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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