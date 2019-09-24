Рыбаки в ХМАО остаются без средств к существованию из-за страха перед силовиками

Лодки жителей Саранпауля пришвартованы к берегу Фото: Усик Маркосян

Жители села Саранпауль (ХМАО) боятся рыбачить и сплавляться по рекам на лодках из-за рейдов инспекторов ГИМС (государственная инспекция маломерных судов, входит в структуру МЧС Югры — прим. ред.) и бойцов Росгвардии. Пост об этом опубликовал на своей странице в «Живом журнале» местный блогер Усик Маркосян.

«Люди боятся не только на реку выйти, чтобы рыбачить, но и даже за ягодами съездить, сено привезти опасаются. А причин панического опасения у людей предостаточно. После введения новых правил ГИМС учёта и управления маломерным судами, каждый саранпаульский рыбак в лодке — нарушитель по нескольким статьям, даже без рыбы и сеток в ней. Почти 100% лодок в поселении не поставлены на учёт, а у лодочников нет прав управления суднами», — описывает ситуацию Маркосян.

При этом он добавляет, что для жителей села использование лодок жизненно необходимо, а рыбалка — один из основных способов заработка. «Зачем законодатели принимают законы, не предусматривая особенности отдаленных территорий? Чтобы потом при невыполнении людей по спине прикладом автомата и мордой в землю топтать», — задается вопросом блогер.

Начальник отдела госконтроля ХМАО федерального агентства по рыболовству Руслан Романчук в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что бойцы Росгвардии во время рейдов по рекам привлекаются для обеспечения безопасности, в том числе и сотрудников Рыбохраны. «В этом году уже было несколько случаев нападения на инспекторов», — сообщил Романчук. В пресс-службах Росгвардии и МЧС Югры пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Югре рыбаки обвиняли бойцов Росгвардии в применении физической силы во время рейдов по рекам в Ханты-Мансийском и Березовском районе.