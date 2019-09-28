27 сентября 2019
26 сентября 2019
25 сентября 2019

Начальство будет обыскивать дома священников на Урале и заставит отчитываться за каждую покупку. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Игоря Холманских с представителями РПЦ в УрФО. Екатеринбург, епископ фотий
Под распоряжением стоит подпись епископа ФотияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорская епархия создала ревизионную комиссию, которая будет осматривать квартиры и дома священников на предмет принадлежащего епархии имущества. Соответствующее распоряжение издал епископ Югорский и Няганский Фотий.

Фотографии документа в своем блоге в «Живом Журнале» опубликовал диакон Андрей Кураев. Распоряжение датировано 26 сентября и подписано Фотием. В тексте говорится о формировании комиссии «в целях контроля за имуществом епархии и прихода кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского».

Согласно распоряжению епископа, комиссия будет осматривать жилье священников в поисках техники и мебели, закрепленной за епархией. Также ревизоры будут проводить опись имущества в домах и составлять фотоотчет. Документ обязывает священнослужителей оказывать содействие комиссии в проведении проверки. На каждую квартиру заведут отдельную папку, где будут фиксироваться все изменения по имуществу.

В информационном отделе Югорской епархии «URA.RU» отказались комментировать появившиеся в соцсетях снимки документа.

Фото: diak_kuraev, Живой Журнал
Фото: diak_kuraev, Живой Журнал

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© Служба новостей «URA.RU»
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