Свердловские власти напомнили депутатам о смысле их работы в Госдуме

Свердловские власти задействуют все ресурсы для получения денег на 300-летие Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Депутатам Госдумы от Свердловской области напомнили о задаче лоббировать выделение максимального объема средств на празднование 300-летия Екатеринбурга. Посвященное этой теме совещание с парламентариями провели 30 сентября в резиденции главы региона вице-губернатор Сергей Бидонько и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

На совещании присутствовали только шесть депутатов: Алексей Балыбердин, Антон Шипулин, Дмитрий Ионин, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Андрей Альшевских. Последний, прождав 20 минут, покинул встречу, поскольку, как сам признался, спешил на другую. Следующая группа депутатов (всего их в Госдуме от Среднего Урала — 14) приглашена на встречу с руководством города и области в среду, 2 октября.

Сегодняшняя встреча — продолжение разговора, инициированного областной властью еще в марте. «Объектов много и мы просим депутатов полоббировать возможность выделения средств на все запланированные нами объекты. На заседаниях комитетов бывают руководители профильных министерств, на заседания Госдумы приглашают вице-премьеров и всегда у депутатов есть возможность позадавать вопросы, просьбы озвучить, письма написать. Мы понимаем, что не все от них зависит, но нужно пользоваться всеми доступными нам ресурсами», — объяснил «URA.RU» Бидонько.

План мероприятий по подготовке Екатеринбурга к 300-летию губернатор Евгений Куйвашев утвердил 2 сентября. В перечень проектов, строек и событий вошло более 150 пунктов, а их общая стоимость составила 247,9 млрд рублей.