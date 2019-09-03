Куйвашев утвердил подарки Екатеринбургу за четверть триллиона рублей

К юбилею Екатеринбург изменится до неузнаваемости Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по подготовке Екатеринбурга к 300-летию. В перечень различных проектов, строек и событий вошло более 150 пунктов. Согласно документу, их общая стоимость — 247,9 млрд рублей.

План был опубликован 3 сентября на портале правовой информации региона. В документе говорится, что он был подписан Куйвашевым 2 сентября. «Провести в 2019—2023 годах мероприятия, посвященные 300-летию основания города Екатеринбурга, — распорядился Куйвашев. — Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько».

В частности, к юбилею города власти хотят открыть в Екатеринбурге центр «Эрмитаж-Урал». Обозначенный срок строительства — 2020 год, а цена — 357 млн рублей. Также к 2022 году должен быть благоустроен ЦПКиО Маяковского за 1,23 млрд рублей, а к 2023 году — закончено строительство ЕКАДа за 14 млрд рублей.

В 2021 году область планирует завершить строительство многофункционального биатлонного комплекса за 800 млн рублей. А в 2022 году будет сдана ледовая арена УГМК на месте снесенной телебашни. Стоимость объекта оценивается в 10,5 млрд рублей. Дворец дзюдо, который станет одним из объектов Универсиады-2023, появится в Екатеринбурге в 2023 году (1,12 млрд рублей).

Также к празднику горожане могут получить памятник Святой Екатерине (200 млн рублей), новую въездную группу в Кольцово (100 млн рублей), горельеф «Строители Екатеринбурга» в Историческом сквере (40 млн рублей).

Кроме того, из перечня не стали вычеркивать собор Святой Екатерины. Несмотря на то, что его строительство не удалось начать в сквере у театра драмы, власти все равно рассчитывают, что храм удастся возвести к 2023 году. Стоимость религиозного объекта — 3,5 млрд рублей.