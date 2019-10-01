Тюменскую больницу второй раз обвинили в изъятии органов у пациентов

В больнице проводят внутреннюю проверку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Родственники 26-летнего мужчины, скончавшегося в ОКБ №2 Тюмени 21 сентября, обвинили врачей в изъятии органов. Информацию об этом опубликовала тетя погибшего на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Считаем, что у Серёжи изъяли органы. Но уголовного дела по факту смерти так и не возбуждено ни по какой статье», — утверждает родственница пациента Ольга Ш. По словам женщины, 19—20 сентября ее племянник два раза обращался в ОКБ №2 с болями в животе, но его отправляли домой с диагнозом «гастрит». 21 сентября он скончался в реанимации, окончательный диагноз — обострение панкреатита. При этом, по словам Ольги Ш., маму и жену умершего в обед этого дня не пустили в реанимацию, а вечером показали тело с разрезанным животом, что и дало им основание подозревать врачей в изъятии донорских органов.

«Описываемые симптомы являются явным противопоказанием к донорству органов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. По факту смерти молодого человека в ОКБ №2 проводится внутрибольничная проверка — процедура обязательна в случае каждого летального исхода. «Существуют латентные, трудно диагностируемые формы заболеваний. В случае проведения проверки следственным комитетом будут предоставлены все документы», — отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОКБ 2».

Ранее «URA.RU» сообщало, что родственники еще одного молодого человека, умершего после полученных в ДТП травм, обвинили ОКБ №2 в изъятии органов для трансплантации, в медучреждении по этому поводу также проводится проверка.