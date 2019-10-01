В прокуратуре Тюменской области новый глава

Место главного прокурора Тюменской области стало вакантно 3 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым временно исполняющим обязанности прокурора Тюменской области с 30 сентября стал Александр Чернышев. Ранее обязанности главы ведомства исполнял Руфат Биктимеров.

«Руфат Биктимеров находится в командировке в Москве. На время его отсутствия на 10 дней исполняющим обязанности стал его заместитель Александр Чернышев», — рассказали в тюменской прокуратуре.

Место главного прокурора Тюменской области стало вакантно 3 июля после того, как экс-глава ведомства Владимир Владимиров перешел на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.

По данным источника «URA.RU», новым прокурором региона станет зампрокурора ХМАО Владислав Московских. В СМИ 1 октября появилась информация о том, что он уже назначен прокурором региона. Но в пресс-службе прокуратуры Тюменской области отметили, что пока официальной информации по этому поводу нет. Источник в ведомстве также заявил, что ничего не слышал об этом. Не смогли подтвердить данные и в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО. О произошедшем назначении не слышал и другой собеседник агентства в югорской прокуратуре. На сайте правовой информации соответствующего приказа президента нет. В Генпрокуратуру по данной теме отправлен запрос, ответ пока не поступил.