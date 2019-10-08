В полиции ХМАО началась проверка по факту опубликованных снимков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях появились интимные фото, которые должны были опорочить репутацию руководства полиции из Нягани. Однако снимки оказались фейком. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В паблике „Омбудсмен полиции“ во „ВКонтакте“ появились посты, на которых якобы запечатлены начальник ОМВД Нягани со своей подчиненной. Им там приписывается интимная связь. Однако на самом деле на фото изображены другие сотрудники полиции, которые не входят в число руководства городского отдела», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что пока остается загадкой, как эти фото появились в сети, поскольку они хранились в памяти телефона у одного из действующих лиц этой истории. «Сейчас в полиции пытаются разыскать человека, который все это выложил в соцсети», — резюмировал инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что на выложенных фото нет никого из руководства ОМВД Нягани. «По факту появления публикаций и содержащихся там сведений проводится служебная проверка», — заявила начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина.

Ранее «URA.RU» сообщало о появлении в соцсетях видео с неудачными дублями телевизионных интервью югорских чиновников, где они матерятся и путаются в словах.