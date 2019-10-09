Андрей Трубецкой запретил подчиненным пользоваться интернетом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, запретивший подчиненным пользоваться интернетом на рабочих местах, сильно усложнил им работу, практически парализовав многие деловые процессы. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации района.

«Нет возможности пользоваться многими сервисами. С документами работать крайне тяжело, особенно в электронном документообороте. Надоело уже с флешкой ходить, так и до возвращения к дискам недалеко», — жалуется один из сотрудников администрации в переписке с коллегой.

Ограничения на использование интернета в администрации Сургутского района действуют с середины августа. Структурные подразделения мэрии, как рассказывают источники, к этому моменту должны были подготовить служебные записки на имя главы. Там требовалось указать, к каким ресурсам требуется доступ, а Трубецкой будет принимать решение. Ранее в мэрии заявляли, что ограничения введены для «повышения эффективности работы муниципальных служащих». Судя по имеющимся фактам, эффективность повысилась далеко не у всех, а в некоторых отделах наоборот — снизилась.

Ранее «URA.RU» писало о попытке мэрии ввести цензуру для СМИ на новостные материалы о себе. Однако после резонанса, который вызвала эта история, решение было отменено.