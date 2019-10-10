«Новости „URA.RU“ работают!» СК занялся поселком Луч под Сысертью, мост к которому затоплен

Следователи выяснят, как так вышло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет после публикации «URA.RU» о том, что жители поселка Луч под Сысертью оказались почти отрезанными от цивилизации, проводит доследственную проверку. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«В ходе проверки следователь СКР опросит должностных лиц администрации, ответственных за возникновение данной ситуации, истребует и изучит соответствующую документацию, — рассказал „URA.RU“ старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга. — По итогам проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее «URA.RU» сообщало, что дети из поселка Луч вынуждены ходить в школу шесть км пешком (до поселка Верхняя Сысерть), а взрослые — делать крюк в 30 км, чтобы добраться до райцентра на машине, попутках и автобусе.

При этом расстояние напрямую до Сысерти не более двух километров, однако мост через реку затоплен и находится в аварийном состоянии. Власти «уральской Рублевки» запланировали построить новый мост через реку, а также решить вопрос с дорогой, ведущей в поселок Луч (по документами дорога сейчас не существует).