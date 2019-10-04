Дети уральской Рублевки ходят в школу 12 км пешком

На пути их подстерегают опасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский поселок Луч почти отрезан от цивилизации: мост, который соединял его с райцентром — городом Сысерть — затоплен, ходить по нему опасно. Вместо двух километров напрямую люди преодолевают до райцентра 16 километров. Путь лежит через Верхнюю Сысерть, где находится школа: каждый день поселковые дети идут 6 км до нее и столько же обратно. На пути к знаниям их подстерегают дикие звери.

Светлана Зенкова с дочкой Валей и сыном Димой выходят из дома в 6.30. Иначе не успеть: уроки начинаются в 8.00, а идти до школы больше часа. Иногда к ним присоединятся 9-летний Илюша, когда отец не может отвезти его на машине, а еще через пару километров на дорогу выходит 14-летний Саша Елисеев — он живет в бараке возле элитного поселка «Тихий залив». «Раньше детей больше ходило, но многие семьи уехали из поселка — переехали в Сысерть или Верхнюю Сысерть, поближе к школе и садику», — говорит Валерий, отец Ильи.

Марш-бросок в школу

Поселок Луч — часть Сысертского городского округа, который принято называть уральской Рублевкой: по всей округе — коттеджные поселки, в которых находятся дачи многих свердловских VIP. «Санаторий Луч» (так иногда по старинке называют поселок) находится на берегу реки Северная Сысерть — на другом берегу видны окраины райцентра.

Светлана с детьми — дочкой Валей и сыном Димой. И дорогу, которую он преодолевают каждый день. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В советское и перестроечное время детей из поселка Луч возили каждое утро в Верхнюю Сысерть: при поселке действовали тубсанаторий и подсобное хозяйство госпиталя ветеранов, рабочие машины обоих учреждений всегда подбирали местных, а легендарный главврач госпиталя Семен Спектор специально выделял для этой цели УАЗик. Сегодня подсобное хозяйство расформировано и продано, а тубсанаторий передан свердловскому детскому медицинскому центру «Бонум».

Микроавтобус этой клиники каждое утро (как раз в начале восьмого) выезжает в Сысерть за работниками. Но, по словам жителей поселка, руководство «Бонума» запретило водителю подвозить местных. Еще есть школьный автобус, который собирает детей по всей округе, но в Луч его не отправляют. По словам жителей, из-за плохого качества дороги: асфальт полуразрушен, но, главное — дорога очень узка. «Она должна быть шириной шесть метров, — говорит жительница поселка Ольга Петровна. — Делать ее никто не хочет».

Поэтому детям приходится идти час с лишним до школы: летом — в жару, осенью — под дождем, зимой — в мороз. Впрочем, по словам Светланы, погода — не самое страшное. «Когда машины едут, не знаешь куда отбежать, — говорит она. — Если машина гонит, боишься за детей». Еще одна напасть — бродячие собаки.

Уже бывали случаи, когда собаки нападали на людей (одну женщину однажды покусали). А зимой, рассказывают местные, видели и волков, выходящих на дорогу.

Крюк в 30 км из-за разрушенного моста длиной 150 м

Взрослым не легче: в поселке нет даже магазина, за продуктами или по каким-то делам нужно добираться до Верхней Сысерти или до райцентра — Сысерти. Это еще 10 км — на автобусе, попутке или пешком. На такси не наездишься: стоимость поездки от Луча до Сысерти — 250-350 рублей. Те, у кого есть машина, тоже не очень-то рады: съездить туда и обратно — это 30 км.

Мост затоплен и почти разрушен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раньше поселок Луч был соединен с Сысертью пешеходным мостом: через него до райцентра — рукой подать (около 2 км). Сооружение построили в конце 90-х (люди до сих пор с благодарностью вспоминают руководителя детского туберкулезного санатория по фамилии Югай, который организовал эти работы). Но сегодня мост пришел в негодность: перекосился и провалился в воду. Лишь смельчаки отваживаются перебираться по нему.

«Кто по бордюру ползет, где одевает высокие резиновые сапоги-болотники, постоянно поддоны подкладываем, доски, — рассказывает Валерий. Надо ли говорить, что такая переправа очень опасна. «Дерево мокрое, скользкое — бывало, что люди падали в воду», — рассказывает он.

Состояние моста таково, что скоро ему конец, уверены местные: тросы, которые его держат, проржавели. «Думаю, скоро оборвется вся эта система», — говорит Валерий.

Лишь смельчаки отваживаются перебираться по нему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть еще один вариант переправы — через реку на лодке, но не у каждого она есть, да и это не менее опасно. А весной и в начале лета и вовсе запрещено из-за нереста рыбы. «Инспекторы водоохраны встают на том берегу и штрафуют, — рассказал Алексей Елисеев, отец семиклассника Саши. — Я лично платил этот штраф, сосед у меня тоже платил. Хоть каждый по 500 рублей плати».

«Живем, как на необитаемом острове, — резюмирует жительница поселка Ольга Петровна. — Ни за продуктами ни съездить, никуда не выбраться. Ладно, у кого есть машина — друг друга подбираем. Самая большая проблема — у бабушек и детей. Некоторые родители не могут устроиться на работу, потому что приходится отвозить детей в школу и забирать их в обед».

Мост мечты и несуществующая дорога

Встретиться с директором школы №35 в Верхней Сысерти, куда ходят дети из поселка Луч, не удалось: в день подготовки репортажа Сергея Коновалова не было в школе — он уехал куда-то по делам, а позднее так и не перезвонил по оставленному номеру. Как рассказали «URA.RU» сотрудники учреждения, школьный автобус пока не ездит, так как нет водителя (новый человек только начал устраиваться на работу).

Школа №35 в Верхней Сысерти, где учатся дети из поселка Луч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зато «URA.RU» удалось пообщаться с главными чиновниками уральской Рублевки — главой Сысерти Дмитрием Нисковских и руководителем Центральной поселковой администрации Иваном Безруковым. «Я первый раз слышу, что дети ходят в школу пешком, — заявил „URA.RU“ Безруков. — Обязательно переговорю на эту тему с руководителем „Бонума“. А мост через реку будем строить: деньги уже выделены, проект согласован и зимой начнется строительство».

«Мост будет пешеходный и велосипедный, но не тросовый, а на опорах, с фарватером, чтобы можно было проходить под ним на лодках и байдарках, даже с парусом, — рассказал «URA.RU» глава Сысерти Дмитрий Нисковских. —

Стоимость моста — 26 млн рублей, проект прошел согласительную комиссию, мы заявили его в проекте бюджете на 2020 год.

Но минфин его пока не одобрил — одобрен мост в Кашино (по дороге на городское кладбище), поэтому мост в Луче начнем строить самостоятельно, на свои средства». По словам Нисковских, будет объявлен тендер, и, по плану, уже в декабре, когда встанет лед, на него выедут бурильные установки, чтобы начать работу по сооружению опор моста.

Глава уральской Рублевки Дмитрий Нисковских: «Я бы давно пустил школьный автобус, но дороги нет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вопрос с дорогой оказался куда более сложным — и даже не из-за финансов, а из-за того, что юридически она как бы вообще не существует. «Школьные автобусы у нас есть, мы бы с удовольствием запустили школьный маршрут, но ГИБДД его не согласовывает, потому что по бумагам дороги нет», — объясняет Нисковских.

Вокруг нее — земли лесного фонда, поэтому дорога относится к департаменту лесного хозяйства и не числится в реестре автомобильных дорог. «Мне предлагали начать проектировать эту дорогу «с нуля», но это неправильно, раз по факту она есть.

Переписка с лесниками на эту тему длится уже два года, вопрос постоянно «футболится. Это моя самая большая головная боль», — признается Нисковских.

На его взгляд, не столь важно, кому «отдать» дорогу (в муниципалитет или в область) — главное, чтобы у нее появился хозяин. «Мы сейчас пытаемся ее узаконить, — говорит Нисковских. — Просим правительство области, министерство природных ресурсов и департамент лесных фондов закрепить ее в реестре, чтобы она числилась как дорога. Чтобы я хотя бы ямочный ремонт смог на ней вести. А после этого — пустить школьный автобус».