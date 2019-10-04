03 октября 2019

Дети уральской Рублевки ходят в школу 12 км пешком

Летом боятся бродячих собак, зимой — волков. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч
На пути их подстерегают опасностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский поселок Луч почти отрезан от цивилизации: мост, который соединял его с райцентром — городом Сысерть — затоплен, ходить по нему опасно. Вместо двух километров напрямую люди преодолевают до райцентра 16 километров. Путь лежит через Верхнюю Сысерть, где находится школа: каждый день поселковые дети идут 6 км до нее и столько же обратно. На пути к знаниям их подстерегают дикие звери.

Светлана Зенкова с дочкой Валей и сыном Димой выходят из дома в 6.30. Иначе не успеть: уроки начинаются в 8.00, а идти до школы больше часа. Иногда к ним присоединятся 9-летний Илюша, когда отец не может отвезти его на машине, а еще через пару километров на дорогу выходит 14-летний Саша Елисеев — он живет в бараке возле элитного поселка «Тихий залив». «Раньше детей больше ходило, но многие семьи уехали из поселка — переехали в Сысерть или Верхнюю Сысерть, поближе к школе и садику», — говорит Валерий, отец Ильи.

Марш-бросок в школу

Поселок Луч — часть Сысертского городского округа, который принято называть уральской Рублевкой: по всей округе — коттеджные поселки, в которых находятся дачи многих свердловских VIP. «Санаторий Луч» (так иногда по старинке называют поселок) находится на берегу реки Северная Сысерть — на другом берегу видны окраины райцентра.

Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч
Светлана с детьми — дочкой Валей и сыном Димой. И дорогу, которую он преодолевают каждый день.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В советское и перестроечное время детей из поселка Луч возили каждое утро в Верхнюю Сысерть: при поселке действовали тубсанаторий и подсобное хозяйство госпиталя ветеранов, рабочие машины обоих учреждений всегда подбирали местных, а легендарный главврач госпиталя Семен Спектор специально выделял для этой цели УАЗик. Сегодня подсобное хозяйство расформировано и продано, а тубсанаторий передан свердловскому детскому медицинскому центру «Бонум».

Микроавтобус этой клиники каждое утро (как раз в начале восьмого) выезжает в Сысерть за работниками. Но, по словам жителей поселка, руководство «Бонума» запретило водителю подвозить местных. Еще есть школьный автобус, который собирает детей по всей округе, но в Луч его не отправляют. По словам жителей, из-за плохого качества дороги: асфальт полуразрушен, но, главное — дорога очень узка. «Она должна быть шириной шесть метров, — говорит жительница поселка Ольга Петровна. — Делать ее никто не хочет».

Поэтому детям приходится идти час с лишним до школы: летом — в жару, осенью — под дождем, зимой — в мороз. Впрочем, по словам Светланы, погода — не самое страшное. «Когда машины едут, не знаешь куда отбежать, — говорит она. — Если машина гонит, боишься за детей». Еще одна напасть — бродячие собаки.

Уже бывали случаи, когда собаки нападали на людей (одну женщину однажды покусали). А зимой, рассказывают местные, видели и волков, выходящих на дорогу.

Крюк в 30 км из-за разрушенного моста длиной 150 м

Взрослым не легче: в поселке нет даже магазина, за продуктами или по каким-то делам нужно добираться до Верхней Сысерти или до райцентра — Сысерти. Это еще 10 км — на автобусе, попутке или пешком. На такси не наездишься: стоимость поездки от Луча до Сысерти — 250-350 рублей. Те, у кого есть машина, тоже не очень-то рады: съездить туда и обратно — это 30 км.

Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч
Мост затоплен и почти разрушен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раньше поселок Луч был соединен с Сысертью пешеходным мостом: через него до райцентра — рукой подать (около 2 км). Сооружение построили в конце 90-х (люди до сих пор с благодарностью вспоминают руководителя детского туберкулезного санатория по фамилии Югай, который организовал эти работы). Но сегодня мост пришел в негодность: перекосился и провалился в воду. Лишь смельчаки отваживаются перебираться по нему.

«Кто по бордюру ползет, где одевает высокие резиновые сапоги-болотники, постоянно поддоны подкладываем, доски, — рассказывает Валерий. Надо ли говорить, что такая переправа очень опасна. «Дерево мокрое, скользкое — бывало, что люди падали в воду», — рассказывает он.

Состояние моста таково, что скоро ему конец, уверены местные: тросы, которые его держат, проржавели. «Думаю, скоро оборвется вся эта система», — говорит Валерий.

Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч
Лишь смельчаки отваживаются перебираться по нему
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть еще один вариант переправы — через реку на лодке, но не у каждого она есть, да и это не менее опасно. А весной и в начале лета и вовсе запрещено из-за нереста рыбы. «Инспекторы водоохраны встают на том берегу и штрафуют, — рассказал Алексей Елисеев, отец семиклассника Саши. — Я лично платил этот штраф, сосед у меня тоже платил. Хоть каждый по 500 рублей плати».

«Живем, как на необитаемом острове, — резюмирует жительница поселка Ольга Петровна. — Ни за продуктами ни съездить, никуда не выбраться. Ладно, у кого есть машина — друг друга подбираем. Самая большая проблема — у бабушек и детей. Некоторые родители не могут устроиться на работу, потому что приходится отвозить детей в школу и забирать их в обед».

Мост мечты и несуществующая дорога

Встретиться с директором школы №35 в Верхней Сысерти, куда ходят дети из поселка Луч, не удалось: в день подготовки репортажа Сергея Коновалова не было в школе — он уехал куда-то по делам, а позднее так и не перезвонил по оставленному номеру. Как рассказали «URA.RU» сотрудники учреждения, школьный автобус пока не ездит, так как нет водителя (новый человек только начал устраиваться на работу).

Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч
Школа №35 в Верхней Сысерти, где учатся дети из поселка Луч
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зато «URA.RU» удалось пообщаться с главными чиновниками уральской Рублевки — главой Сысерти Дмитрием Нисковских и руководителем Центральной поселковой администрации Иваном Безруковым. «Я первый раз слышу, что дети ходят в школу пешком, — заявил „URA.RU“ Безруков. — Обязательно переговорю на эту тему с руководителем „Бонума“. А мост через реку будем строить: деньги уже выделены, проект согласован и зимой начнется строительство».

«Мост будет пешеходный и велосипедный, но не тросовый, а на опорах, с фарватером, чтобы можно было проходить под ним на лодках и байдарках, даже с парусом, — рассказал «URA.RU» глава Сысерти Дмитрий Нисковских. — 

Стоимость моста — 26 млн рублей, проект прошел согласительную комиссию, мы заявили его в проекте бюджете на 2020 год.

Но минфин его пока не одобрил — одобрен мост в Кашино (по дороге на городское кладбище), поэтому мост в Луче начнем строить самостоятельно, на свои средства». По словам Нисковских, будет объявлен тендер, и, по плану, уже в декабре, когда встанет лед, на него выедут бурильные установки, чтобы начать работу по сооружению опор моста.

Интервью с Дмитрием Нисковских. Свердловская область, Сысерть
Глава уральской Рублевки Дмитрий Нисковских: «Я бы давно пустил школьный автобус, но дороги нет»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вопрос с дорогой оказался куда более сложным — и даже не из-за финансов, а из-за того, что юридически она как бы вообще не существует. «Школьные автобусы у нас есть, мы бы с удовольствием запустили школьный маршрут, но ГИБДД его не согласовывает, потому что по бумагам дороги нет», — объясняет Нисковских.

Вокруг нее — земли лесного фонда, поэтому дорога относится к департаменту лесного хозяйства и не числится в реестре автомобильных дорог. «Мне предлагали начать проектировать эту дорогу «с нуля», но это неправильно, раз по факту она есть.

Переписка с лесниками на эту тему длится уже два года, вопрос постоянно «футболится. Это моя самая большая головная боль», — признается Нисковских.

На его взгляд, не столь важно, кому «отдать» дорогу (в муниципалитет или в область) — главное, чтобы у нее появился хозяин. «Мы сейчас пытаемся ее узаконить, — говорит Нисковских. — Просим правительство области, министерство природных ресурсов и департамент лесных фондов закрепить ее в реестре, чтобы она числилась как дорога. Чтобы я хотя бы ямочный ремонт смог на ней вести. А после этого — пустить школьный автобус».

Из-за разрушенного моста длиной 150 метров людям приходится делать крюк в 30 км
Схема: Андрей Гусельников, URA.RU
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