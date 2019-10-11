Президент Путин анонсировал мини-Олимпиаду в Челябинске

Владимир Путин пригласил спортсменов стран БРИКС на Южный Урал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В рамках саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске пройдут международные спортивные соревнования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании, посвященном открытию VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

«Мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС, они состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске на Урале, — цитирует выступление российского лидера его пресс-служба. — Хорошие перспективы у открытых спортивных соревнований в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза. Все наши предложения приняты нашими коллегами если не „на ура“, то с большим энтузиазмом».

Как пояснили «URA.RU» в минспорта Южного Урала, в середине июня 2020 года регион готовится принять более 600 спортсменов из пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. «Пока подобные состязания проводились по одному-трем видам спорта. Челябинск готов организовать и провести на высоком уровне состязания по шести. В списке дисциплин — женский волейбол, уличный баскетбол 3×3 и настольный теннис. Единоборства будут представлены мужским боксом, самбо и ушу», — сообщили в ведомстве, где назвали предстоящие игры «мини-Олимпиадой».

Россия в 2020 году председательствует в ШОС и БРИКС и готовится принять их саммиты. Они планировались в Челябинске, но из-за неготовности города встречу президентов перенесли в Санкт-Петербург. Значительную часть мероприятий оставили на Южном Урале: к ним реконструируется аэропорт, проводится благоустройство города и реконструкция инфраструктуры.