Тюменский депутат предложил проверить всех российских учителей, как полицейских

В Тюмени предложили тестировать педагогов, чтобы не допустить повтора ситуации с учителем ОБЖ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российских учителей нужно проверять с помощью психологических тестов, по аналогии с теми, которые проходят при поступлении на службу в полицию. Таким мнением с «URA.RU» поделился депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Токарчук, комментируя инцидент с учителем ОБЖ, который сорвался на своих учеников.

«Необходимо вводить психологическое тестирование для учителей. Ведь учеников проверяют и на ВИЧ, и на наркотики. А по учителям необходимо сделать психологическое тестирование и тренинги, на которых будут присутствовать учитель, ученик и родитель. Ведь правоохранителей тестируют, потому что они несут большую ответственность перед людьми. А здесь ребенок наедине с учителем», — заявил Токарчук.

Депутат отметил, что не понимает поддержку, которую устроили ученики Боровской школы. «Я против его восстановления. Если человека довели и обидели, то он имеет право лупить детей, которые не оказывали никакого сопротивления? Я жду оценки этой ситуации от правоохранительных органов» — пояснил политик.

10 октября в сети появился ролик, на котором учитель ОБЖ Виктор Садлинский из поселка Боровский под Тюменью бил и накричал на детей, используя нецензурную брань. По одной из версий, его довели ученики. Вечером того же дня педагога уволили за «применение насилия». Однако ученики встали на его сторону, сославшись на то, что в этой ситуации «виноват класс». Садлинский пояснил, что был бы рад тому, если ему позволят остаться в системе образования.