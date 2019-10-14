Губернатор Куйвашев позвонил мэру Екатеринбурга после итогов опроса по храму

Александр Высокинский отметил, что нужно решить вопросы бюджетного планирования и благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского после подведения итогов опроса по месту строительства храма Святой Екатерины. Свидетелем звонка от губернатора стал корреспондент «URA.RU».

«Сказал: „Молодцы: работайте дальше“», — процитировал губернатора Высокинский. Глава города признался «URA.RU», что для него вчерашний рабочий день растянулся на полтора суток. «У меня пока ночи не было, был вчерашний день длиной полтора суток», — сказал Высокинский, который контролировал проведение общегородского опроса 13 октября. По словам мэра, опрос стал шагом к созданию новой системы работы с населением. «Надо научиться быстро организовывать подобные вещи. Не нужно их использовать постоянно, в ежедневном режиме, но по важным вопросам для горожан — необходимо — будь то строительство мусороперерабатывающего завода, тех или иных знаковых объектов», — отметил мэр.

Высокинский добавил, что уже с завтрашнего дня городским властям предстоит решить немало других вопросов. «Завтра будем догонять то, что упустили в рамках планирования бюджета — нужно провести многие совещания. Также до 20 ноября планируем полностью закончить работы по благоустройству. Я думаю, что успеем. Бог поможет», — заключил мэр.