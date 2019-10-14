Челябинскому министру набирают подчиненных по конкурсу

Павел Рыжий пока единственный штатный руководитель минпрома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области проходят конкурсные процедуры по формированию кадрового состава министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, воссозданного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства, конкурсы на замещение вакантных должностей идут в три потока. Пока единственным штатным руководителем является министр Павел Рыжий.

«На участие в конкурсе в первом и втором потоке прием заявлений завершен, — уточнили в пресс-службе. — В первом потоке на замещение девяти должностей приняли участие 45 кандидатов. Все они прошли тестирование. С 22 по 25 октября состоится собеседование».

Во втором потоке на замещение шести должностей участвуют 28 кандидатов. Первый этап, тестирование, для них состоится 29 октября. До 21 октября принимаются заявления по третьему потоку. В пресс-службе правительства подчеркивают, что конкурсы идут на все ставки от рядовых специалистов до руководителей. В приоритете — участники и финалисты кадрового проекта «Команда Челябинской области».

Министерство промышленности, упраздненное при предшественнике Текслера, было воссоздано им как ответ на запрос региональных ФПГ. Рыжий выиграл конкурс на должность главы ведомства с большим отрывом от других 22 претендентов. В конце сентября он приступил к работе. Курирует работу минпрома вице-губернатор Егор Ковальчук.